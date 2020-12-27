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3.6 مليار جنيه .. القوى العاملة تكشف ما تم صرفه للعمالة غير المنتظمة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:01 ص
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
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شيرين عادل
قال  محمد سعفان ، وزير القوى العاملة ، إن الدولة المصرية اهتمت بالجزء الاقتصادي المتمثل فى منشآت وقطاعات عديدة من أزمة فيروس كورونا المستجد، والذى نتج عنه منح الدولة امتيازات بتأجيل بعض الالتزامات على المنشآت نتيجة لأزمة كورونا.

وأضاف " سعفان " خلال استضافته ببرنامج الحياة اليوم والمذاع عبر فضائية الحياة،  أن الدولة المصرية قامت  فى أزمة كورونا بصرف مبالغ مالية من صندوق الطوارئ  لشركات وقطاع السياحة المتضرر من أزمة كورونا  بقيمة 2 مليار جنيه .

وأشار إلى أن العمالة غير المنتظمة كانت أكثر الفئات تضررا من فيروس كورونا المستجد والذى كان نتاجه منحة الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق منحة رئاسية للعمالة غير المنتظمة ومرحلتها الأولى بقيمة 2.4 مليار جنيه  كانت 3 دفعات بقيمة 500جنيها للدفعة بإجمالى 1500جنيه ، وتم استكمال هذه المرحلة ب مرحلة ثانية ب 3 دفعات أيضأ  ب إجمالى 3.6 مليار جنيه  . 

وأكد أن الدولة المصرية ومجهوداتها المبذولة فى أزمة فيروس كورونا المستجد  يحسب لها بالتأكيد أمام دول العالم  ، مشيرأ إلى أن وزارة القوى العاملة تمتلك حسابات رعاية العمالة الغير منتظمة اجتماعيأ ، وصحيأ والتى ساهمت فى هذه المنحة بمبلغ 1.3 مليار جنيه  . 

 وتابع  أن هناك تشديدا كبيرا من الدولة المصرية لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا ، لافتا إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى يعقد اجتماعا يوميا مع اللجنة العلمية لمكافحة كورونا .

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