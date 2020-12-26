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توك شو

شرط ضروري لتشكيل مناعة القطيع ضد كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:39 م
لميس الحديدي
لميس الحديدي
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محمد حليم قنديل
وصفت الاعلامية لميس الحديدي عام 2020 الذي أوشك على طي صفحاته بأنه شديد القسوة، قائلة "فيروس لا يرى بالعين المجردة وغير كل حياتنا، وهذا الفيروس قتل حتى الان مليونا  و157 ألف إنسان حول العالم، وفقدت مصر وحدها ما يقرب من 7000 شخص منذ بداية الجائحة".

وتابعت: "صحيح كانت السنة صعبة لكنها تختم اآخر أيامها ببارقة امل حول لقاح جديد لكن ورغم ذلك من غير الواضح أن حياتنا ستعود كما كانت سريعا وأن العام القادم سيشهد إجراءات احترازية قد تكون قاسية حتى تتشكل مناعة القطيع بعد التطعيم، ويلزم لنجاح هذه المناعة تطعيم نحو 60% من مواطني العالم".

وأتمت قائلة: "رغم قسوة 2020  إلا أن العام الذي اوشك على الرحيل لم تكن كل أخباره سيئة فهناك تحديات وإخفاقات ونجاحات".
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