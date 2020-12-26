شرط ضروري لتشكيل مناعة القطيع ضد كورونا

وصفت الاعلامية لميس الحديدي عام 2020 الذي أوشك على طي صفحاته بأنه شديد القسوة، قائلة "فيروس لا يرى بالعين المجردة وغير كل حياتنا، وهذا الفيروس قتل حتى الان مليونا و157 ألف إنسان حول العالم، وفقدت مصر وحدها ما يقرب من 7000 شخص منذ بداية الجائحة".





وتابعت: "صحيح كانت السنة صعبة لكنها تختم اآخر أيامها ببارقة امل حول لقاح جديد لكن ورغم ذلك من غير الواضح أن حياتنا ستعود كما كانت سريعا وأن العام القادم سيشهد إجراءات احترازية قد تكون قاسية حتى تتشكل مناعة القطيع بعد التطعيم، ويلزم لنجاح هذه المناعة تطعيم نحو 60% من مواطني العالم".



