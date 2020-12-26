شرط ضروري لتشكيل مناعة القطيع ضد كورونا

وصفت الاعلامية لميس الحديدي عام 2020 الذي أوشك على طي صفحاته بأنه شديد القسوة، قائلة "فيروس لا يرى بالعين المجردة وغير كل حياتنا، وهذا الفيروس قتل حتى الان مليونا و157 ألف إنسان حول العالم، وفقدت مصر وحدها ما يقرب من 7000 شخص منذ بداية الجائحة".
وتابعت: "صحيح كانت السنة صعبة لكنها تختم اآخر أيامها ببارقة امل حول لقاح جديد لكن ورغم ذلك من غير الواضح أن حياتنا ستعود كما كانت سريعا وأن العام القادم سيشهد إجراءات احترازية قد تكون قاسية حتى تتشكل مناعة القطيع بعد التطعيم، ويلزم لنجاح هذه المناعة تطعيم نحو 60% من مواطني العالم".
وأتمت قائلة: "رغم قسوة 2020 إلا أن العام الذي اوشك على الرحيل لم تكن كل أخباره سيئة فهناك تحديات وإخفاقات ونجاحات".