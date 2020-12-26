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توك شو

أستاذ علم الأوبئة: إنكسار الموجة الحالية لكورونا في هذا التوقيت

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:38 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حمزة شعيب
أكد الدكتور إسلام عنان إستاذ إقتصاديات الصحة وعلم إنتشار الأوبئة، أن الموجة الحالية من فيروس كورونا متوقع إنكسارها اول مايو وليس الآن، في مفاجأة صادمة للمواطنين.

وتابع عنان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دي إم سي" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"،:" الحل والسبيل الأمثل لمواجهة الفيروس هو إرتداء الكمامة والإلتزام بالإجراءات الإحترازية".

 أوضح "عنان" أن المشكلة ليست في تنوع سلالات الفيروس لكن في التأثير من حيث الخصائص، مثل ما حدث في إنجلترا خلال الفترة الماضية، حين تسببت السلالات الجديدة في تغير واضح لطريقة انتشار فيروس كورونا، فقد انتشر بقوة 70 ضعف المرات السابقة منذ أكثر من أسبوعين.

ونوه بأنه في حالة اكتشاف تأثير تحور الفيروس على اللقاحات المستخدمة سيكون الحل هو الاستغناء عن الإنتاج القديم منه، وتكويد لقاحات جديدة للعلاج كما يحدث في آليات التعامل مع الإنفلونزا حين يمر عليها موسم وتتبدل إنتاجية اللقاح الخاص به.
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