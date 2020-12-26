للسيدات .. 6 نصائح للتغلب على التشتت أثناء القيادة

تتعرض النساء دائما للتشتت اثناء القيادة والسبب هو وجود الاطفال، أو الحيوانات، أو انشغالهن بأشياء اخرى كالهاتف أو وضع المكياج.
وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" أبرز النصائح للتغلب على هذه المشكلة.
2-عند اصطحابك لحيوان أليف مثل الكلب، أو القطة تاكدي انه مربوط ومن المفضل عند أصطحابك للحيوان استشارة الطبيب البيطري لان هناك بعض الحيوانات يصابوا بحالة من القلق وفرط الحركة .
3-إذا كنتي من الأشخاص اللذين يتحدثون في الهواتف باستمرار فيجب أن يتم توصيل الهاتف على بلوتوث السيارة ، فتعتبر هذه الطريقة الصحيحة التي تجنبك التشتت، وتعطيكي التركيز الكامل على الطريق أو يمكنك استخدام الهاند فري.
4-استعيني دائما بخدمة الجي بي إس على الهاتف، ويجب أن تتعودي على الصوت المرجعي لتحديد المواقع والملاحة.
6- أخر نصيحة لاتقودي السيارة أبدا وأنتي مصابة بتوتر أو في حالة عصبية تحت أي ظرف.
1- إذا كنتي في السيارة برفقة ابنك أو بنتك يجب أن تضعيه في الكرسي المخصص له ، وتأكدي من وضع حزام الأمان جيدا على طفلك، وحاولي بقدر الأمكان تقديم كل ما يحتاجه طفلك سواء لعب أوطعام قبل الانطلاق بالسيارة .
2-عند اصطحابك لحيوان أليف مثل الكلب، أو القطة تاكدي انه مربوط ومن المفضل عند أصطحابك للحيوان استشارة الطبيب البيطري لان هناك بعض الحيوانات يصابوا بحالة من القلق وفرط الحركة .
3-إذا كنتي من الأشخاص اللذين يتحدثون في الهواتف باستمرار فيجب أن يتم توصيل الهاتف على بلوتوث السيارة ، فتعتبر هذه الطريقة الصحيحة التي تجنبك التشتت، وتعطيكي التركيز الكامل على الطريق أو يمكنك استخدام الهاند فري.
4-استعيني دائما بخدمة الجي بي إس على الهاتف، ويجب أن تتعودي على الصوت المرجعي لتحديد المواقع والملاحة.
5- إذا كان من الضروري اصطحاب الاطفال معك يمكنك ان تستعني بأحدى صديقاتك للتواجد معك في السيارة حتى لا تصابي بالتشتت والتوتر العصبي .
6- أخر نصيحة لاتقودي السيارة أبدا وأنتي مصابة بتوتر أو في حالة عصبية تحت أي ظرف.