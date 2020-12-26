للسيدات .. 6 نصائح للتغلب على التشتت أثناء القيادة





1- إذا كنتي في السيارة برفقة ابنك أو بنتك يجب أن تضعيه في الكرسي المخصص له ، وتأكدي من وضع حزام الأمان جيدا على طفلك، وحاولي بقدر الأمكان تقديم كل ما يحتاجه طفلك سواء لعب أوطعام قبل الانطلاق بالسيارة .

5- إذا كان من الضروري اصطحاب الاطفال معك يمكنك ان تستعني بأحدى صديقاتك للتواجد معك في السيارة حتى لا تصابي بالتشتت والتوتر العصبي .

وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" أبرز النصائح للتغلب على هذه المشكلة.2-عند اصطحابك لحيوان أليف مثل الكلب، أو القطة تاكدي انه مربوط ومن المفضل عند أصطحابك للحيوان استشارة الطبيب البيطري لان هناك بعض الحيوانات يصابوا بحالة من القلق وفرط الحركة .3-إذا كنتي من الأشخاص اللذين يتحدثون في الهواتف باستمرار فيجب أن يتم توصيل الهاتف على بلوتوث السيارة ، فتعتبر هذه الطريقة الصحيحة التي تجنبك التشتت، وتعطيكي التركيز الكامل على الطريق أو يمكنك استخدام الهاند فري.4-استعيني دائما بخدمة الجي بي إس على الهاتف، ويجب أن تتعودي على الصوت المرجعي لتحديد المواقع والملاحة.6- أخر نصيحة لاتقودي السيارة أبدا وأنتي مصابة بتوتر أو في حالة عصبية تحت أي ظرف.