ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بذور مقاومة للأمراض.. أحمد موسى يستمع لشرح عن برنامج تقاوي الخضر من قيادات البحوث الزراعية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:22 م
أحمد موسى ووزير الزراعة
أحمد موسى ووزير الزراعة
Advertisements
هاني حسين
أجرى الإعلامي احمد موسى،  مع السيد القصير وزير الزراعة، جولة داخل الصوب الزراعية في مشروع البرنامج القومي لإنتاج بذور الخضر

واستمع الإعلامي أحمد موسى، إلى شرح تفصيلي من قيادات مركز البحوث الزراعية فيما يتعلق ببرنامج إنتاج بذور الخضر.

وقال أحد قيادات مركز البحوث الزراعية، في حواره مع الإعلامي احمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  من مارس 2021 سيتم توفير تقاوي البذور في وزارة الزراعة، ونحن نعمل على توفير بذور جيدة محلية للمزارع وتكون البذور مقاومة للامراض وتعبر ارخص من التقاوي التي يتم استيرادها من الخارج".

ومن جهته، قال السيد القصير وزير الزراعة، إنه يتم العمل على توفير تقاوي خضر توفر انتاجية وجودة مرتفعة للخضروات، مضيفا:" الوزارة تعمل مع القطاع الخاص من أجل إنتاج البذور ". 

وتابع السيد القصير:"  الري بالتنقيط يسهم في توفير المياه ورفع كفاءة الأرض وتقليل التكلفة وتوفير 30 % من الأسمدة".

وأكمل السيد القصير:"  كمية المياه المقرر للزراعة من آلاف السنوات ثابتة مع الرقعة الزراعية ولدينا 9.4 مليون فدان للزراعة في مصر ".

ولفت السيد القصير:" لدينا مشاريع قومية للزراعة في مختلف أنحاء الجمهورية مثل سيناء ، ومن اجل مواجهة الزيادة السكانية والتوسع الأفقي وزيادة المحصول لابد من اللجوء إلى محاور اخرى مثل الري الحديث والابتعاد عن الري بالغمر ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرا الزراعة وقطاع الأعمال يبحثان تطوير منظومة القطن وتحسين الإنتاجية في الموسم الجديد

تسجيل 23 صنف خضار.. احمد موسى: ننتج سلالات مصرية من التقاوي لتوفير أمن غذائي

18 أردبا في الفدان.. وزير الزراعة: لأول مرة استنباط صنف جديد من القمح بخبرة علماء مصر.. فيديو

وزير الزراعة: تصدير 5 ملايين طن خضراوات وفاكهة بـ2.1 مليار دولار

وزير الزراعة: تطوير مليون فدان للعمل بالري الحديث في 30 يونيو 2021

زيادة الإنتاجية.. صاحب أرض زراعية يكشف مميزات أسلوب الري الحديث وتقاوي القمح الجديدة

ترشيحاتنا

السيسي يبحث مع رئيس الكونغو رئاسة بلاده للاتحاد الإفريقي خلال 2021

لا تغلق المحروسة أبوابها.. يعقوب السعدي يتغزل في محمود الخطيب

أمين المجلس الأعلى: رفع الغياب بالجامعات الخاصة وتكثيف محاضرات الـ أونلاين

مؤمن زكريا يعود.. رسالة من الحراق تدخل البهجة على جماهير الكرة المصرية

غرامات صارمة .. قرار عاجل من الإمارات بشأن احتفالات رأس السنة

أستاذ علم الأوبئة: إنكسار الموجة الحالية لكورونا في هذا التوقيت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو أول مرة تولدى .. علامات المخاض وأعراض الطلق الحقيقى

يمنع تطور فيروس كورونا.. 7 فوائد سحرية لتناول العرقسوس

بنكهة ومذاق مميز .. طريقة عمل الكسكسي الجزائري