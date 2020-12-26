بذور مقاومة للأمراض.. أحمد موسى يستمع لشرح عن برنامج تقاوي الخضر من قيادات البحوث الزراعية

أجرى الإعلامي احمد موسى، مع السيد القصير وزير الزراعة، جولة داخل الصوب الزراعية في مشروع البرنامج القومي لإنتاج بذور الخضر





واستمع الإعلامي أحمد موسى، إلى شرح تفصيلي من قيادات مركز البحوث الزراعية فيما يتعلق ببرنامج إنتاج بذور الخضر.





وقال أحد قيادات مركز البحوث الزراعية، في حواره مع الإعلامي احمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" من مارس 2021 سيتم توفير تقاوي البذور في وزارة الزراعة، ونحن نعمل على توفير بذور جيدة محلية للمزارع وتكون البذور مقاومة للامراض وتعبر ارخص من التقاوي التي يتم استيرادها من الخارج".





ومن جهته، قال السيد القصير وزير الزراعة، إنه يتم العمل على توفير تقاوي خضر توفر انتاجية وجودة مرتفعة للخضروات، مضيفا:" الوزارة تعمل مع القطاع الخاص من أجل إنتاج البذور ".





وتابع السيد القصير:" الري بالتنقيط يسهم في توفير المياه ورفع كفاءة الأرض وتقليل التكلفة وتوفير 30 % من الأسمدة".





وأكمل السيد القصير:" كمية المياه المقرر للزراعة من آلاف السنوات ثابتة مع الرقعة الزراعية ولدينا 9.4 مليون فدان للزراعة في مصر ".





ولفت السيد القصير:" لدينا مشاريع قومية للزراعة في مختلف أنحاء الجمهورية مثل سيناء ، ومن اجل مواجهة الزيادة السكانية والتوسع الأفقي وزيادة المحصول لابد من اللجوء إلى محاور اخرى مثل الري الحديث والابتعاد عن الري بالغمر ".