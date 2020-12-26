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رياضة

بعد التعادل مع الهلال .. اتحاد جدة لا يعرف الهزيمة منذ وصول أحمد حجازي

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:41 م
أحمد حجازي
أحمد حجازي
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حسن العمدة
فرض التعادل الإيجابي (1-1) نفسه على الكلاسيكو، الذي أقيم بين الهلال واتحاد جدة، مساء اليوم السبت، على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن الجولة الـ10 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل عبد الرحمن العبود لاعب اتحاد جدة هدف فريقه في الدقيقة 20، قبل أن يدرك صالح الشهري التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 85.

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 15 نقطة، وأضاف الهلال هو الآخر نقطة إلى رصيده ليصبح 23 نقطة.

ولم يعرف اتحاد جدة معنى الهزيمة، منذ انضمام حجازي، حيث خاض الفرعون المصري 10 مباريات وكان سدا منيعا، (4 فوز - 6 تعادلات)،  في انطلاقة جيدة للعميد الذي كان يعاني في السنوات القليلة الماضية.

وانضم حجازي إلى اتحاد جدة خلال شهر أكتوبر، قادما من وست بروميتش الإنجليزي، لمدة عام على سبيل الإعارة.

وظهر حجازي أول مرة مع اتحاد جدة في الديربي أمام الأهلي بالجولة الثالثة من دوري السعودي، وانتهت بفوز فريقه بثنائية نظيفة، قبل أن يتعادل العميد مع التعاون 1-1 في الجولة الرابعة، وكرر النتيجة نفسها أمام الفيصلي في الجولة الخامسة، ثم فاز على القادسية بهدف دون رد في الجولة السادسة.

وتعادل أمام الشباب 2-2 في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، ثم فاز على الوحدة 2-1 في الجولة السابعة، قبل أن يواجه الشباب مجددا في الجولة الثامنة ويتعادل معه 1-1.

كما التقى بالوحدة مجددا في دور الـ16 من بطولة الكأس السعودي وفاز عليه 3-0، قبل أن يتعادل مع الرائد 0-0 في الجولة التاسعة.

وحقق الاتحاد التعادل السادس هذا الموسم أمام الهلال في المباراة التي جمعتهما منذ قليل بالجولة العاشرة، ليواصل حجازي سلسلة نتائجه الجيدة مع الفريق.
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