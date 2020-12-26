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محافظات

لتطوير الخدمات الطبية .. اجتماع بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في المنوفية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:22 م
صدى البلد
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مروة فاضل
دعت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب لاجتماع موسع مع النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ والدكتور محمود البرعي عضو مجلس النواب عن دائرة الباجور وقيادات مديرية الصحة برئاسة الدكتور فيصل جودة ومختلف الإدارات المعنية لبحث تدوير الخدمات الطبية واستحداث مراكز خدمات جديدة لخدمة أهالى مركز الباجور .

وأكد فيصل جودة وكيل وزارة الصحة أن مبني مستشفى الباجور القديم مدرج بخطة التطوير للعام الحالى بتكلفة 5 مليون و300 ألف جنيه لادخاله الخدمة بتقديم جزء من الخدمات الطبية والطوارىء واستقبال الحالات من أطفال وباطنة ونسا بعد استكمال التطوير خلال أشهر قليلة.

وبدوره تدخل اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية وقرر اسناد التطوير لمبني المستشفى القديم مبني ب الى الإنتاج الحربي بالامر المباشر والشروع في التطوير الأيام المقبلة.

كما تم الاتفاق مع قيادات الصحة على بحث ودراسة تشغيل الوحدة الصحية بفيشا الصغرى لخدمة أهالى الباجور في القطاع العربي وبحث تشغيل مستشفى اسطنها لخدمة أهالى الباجور بالقطاع الشرقي والاجتماع يوم السبت المقبل بمديرية الصحة للوقوف على الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة للشروع في التنفيذ خلال أيام.

وتم اقتراح استغلال مبني بقرية منشأة سيف لإنشاء مدرسة تمريض جديدة لخدمة أهالى الباجور وسيتم إجراء المعاينة اللازمة للمبني وادراجها في الاجتماع المقبل لإنهاء الإجراءات.

كما زارت الدكتورة هناء سرور بصحبة النائب محمود منصور والنائب محمود البرعي معالى اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية في مكتبه لعرض نتائج الاجتماع ع ومساعدتنا في اتخاذ الخطوات التنفيذية .

وتفقد وفد الهيئة البرلمانية المكون من النائبة هناء سرور النائب محمود منصور والنائب محمود البرعي بصحبة الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية مستشفى الباجور للعزل الطبي لوقوف على أزمة الأكسجين والاستماع لشرح الدكتور وليد الشريف مدير المستشفى للوقوف على احتياجات المستشفي واخر التطورات واستكمال جولة لوحدة فيشا الصغرى ومستشفى سبك الضحاك و ووحدة اسطنها لمعاينة ما تم طرحه على ارض الواقع.
واكدت الدكتورة هناء سرور انها ستعمل على تفعيل دورها الرقابي ومساعدة التنفيذيين في إتخاذ ما يلزم لخدمة أهالى محافظة المنوفية بالاجتماع الدورى بأعضاء مجلس النواب والشيوخ بكل دائرة لحل مشاكلها.
لتطوير الخدمات الطبية .. اجتماع بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في المنوفية
لتطوير الخدمات الطبية .. اجتماع بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في المنوفية
لتطوير الخدمات الطبية .. اجتماع بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في المنوفية
لتطوير الخدمات الطبية .. اجتماع بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في المنوفية
لتطوير الخدمات الطبية .. اجتماع بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في المنوفية
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