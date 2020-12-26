الخطيب: نسعى لإسعاد 80 مليون مشجع أهلاوي

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على حضور جانب من اجتماع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي مع مديري الأفرع ورؤساء القطاعات التنفيذية للنادي، عبر «الفيديو كونفرانس»، موجهًا كلمة للمديرين، وذلك بعد قرار مجلس إدارة النادي بالتجديد لديهم وحاجة العمل في المرحلة المقبلة.





وشدد محمود الخطيب، رئيس النادي، على رسالة مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير بأن التجديد للمديرين، هو رسالة تقدير لجهودهم خلال الفترة الماضية، وتأكيد على مطالبة كل منهم ببذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة قبل إعادة التقييم.





وقال "الخطيب" في كلمته للإدارة التنفيذية بالنادي: «نطالبكم بالعمل لإعلاء اسم النادي دائما، وليس الأشخاص؛ لأن مؤسسة النادي الأهلي تتطلب بذل أقصى جهد من كل مدير وموظف وعامل ولاعب ومسؤول؛ لخدمة أكثر من ١٥٠ ألف أسرة و٦٠٠ ألف عضو، وإسعاد أكثر من ٨٠ مليون مشجع».





وشدد الخطيب على وحدة منظومة العمل بالنادي وضرورة التركيز على هذا الإطار، وأن يهدف الجهد الذي يبذله الجميع إلى إعلاء كيان الأهلي وليس الأشخاص.





وأضاف: «أنتم تمثلون إدارة النادي الأهلي، وهذا جزء من تاريخكم، يجب أن تفخروا به، وتبذلوا أقصى ما لديكم ليكون كل منكم مؤثرا في مكانه، وفي مسيرة النادي».





وقال محمود الخطيب، رئيس النادي، في كلمته: «رسالة مجلس الإدارة لكل منكم؛ هي العمل بأقصى جهد، وأفضل شكل في المرحلة المقبلة؛ لأن النادي سيكون أفضل بنجاح كل منكم في موقعه».





يذكر أن العميد مرجان المدير التنفيذي للنادي، حرص على الاجتماع بالإدارة التنفيذية للنادي والمديرين للحديث عن خريطة العمل خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد قرار مجلس الإدارة بالتجديد لمدة ٣ شهور لجميع المديرين بالنادي.



