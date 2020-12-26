ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الخطيب: نسعى لإسعاد 80 مليون مشجع أهلاوي

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:48 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على حضور جانب من اجتماع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي مع مديري  الأفرع ورؤساء القطاعات التنفيذية للنادي، عبر «الفيديو كونفرانس»، موجهًا كلمة للمديرين، وذلك بعد قرار مجلس إدارة النادي بالتجديد لديهم وحاجة العمل في المرحلة المقبلة. 

وشدد محمود الخطيب، رئيس النادي، على رسالة مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير بأن التجديد للمديرين، هو رسالة تقدير لجهودهم خلال الفترة الماضية، وتأكيد على مطالبة كل منهم ببذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة قبل إعادة التقييم. 

وقال "الخطيب" في كلمته للإدارة التنفيذية بالنادي: «نطالبكم بالعمل لإعلاء اسم النادي دائما، وليس الأشخاص؛ لأن مؤسسة النادي الأهلي تتطلب بذل أقصى جهد من كل مدير وموظف وعامل ولاعب ومسؤول؛ لخدمة أكثر من ١٥٠ ألف أسرة و٦٠٠ ألف عضو، وإسعاد أكثر من ٨٠ مليون مشجع».

وشدد الخطيب على وحدة منظومة العمل بالنادي وضرورة التركيز على هذا الإطار، وأن يهدف الجهد الذي يبذله الجميع إلى إعلاء كيان الأهلي وليس الأشخاص.

وأضاف: «أنتم تمثلون إدارة النادي الأهلي، وهذا جزء من تاريخكم، يجب أن تفخروا به، وتبذلوا أقصى ما لديكم ليكون كل منكم مؤثرا في مكانه، وفي مسيرة النادي».

وقال محمود الخطيب، رئيس النادي، في كلمته: «رسالة مجلس الإدارة لكل منكم؛ هي العمل بأقصى جهد، وأفضل شكل في المرحلة المقبلة؛ لأن النادي سيكون أفضل بنجاح كل منكم في موقعه».

يذكر أن العميد مرجان المدير التنفيذي للنادي، حرص على الاجتماع بالإدارة التنفيذية للنادي والمديرين للحديث عن خريطة العمل خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد قرار مجلس الإدارة بالتجديد لمدة ٣ شهور لجميع المديرين بالنادي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

افتتاح البوابة الرئيسية لمقر الأهلي بالجزيرة بعد التطوير

الخطيب يتفقد مشروعات أهلي مدينة نصر.. وافتتاح الجراج يونيو المقبل ..صور

أحمد شوبير يكشف وجهة أليو بادجي القادمة بعد الرحيل عن الأهلي

جلسة ودية بين الخطيب ورئيس صن داونز تقرب سيرينو من الإنضمام للأهلي

شوبير يكشف موقف جيرالدو من الرحيل عن الأهلي

خماسية الأحمر ولقب 2016 من الزمالك.. موسيماني يكشف سبب تواجده مدربا لـ الأهلي

ترشيحاتنا

الإفتاء ناعية ضحايا مستشفى الأمل: اللهم ارحمهم وأنزلهم منزلة الشهداء

فيديو جراف.. رانيا يوسف تواجه عقوبة الحبس 3 سنوات

أول رد من أشرف زكي على تصريحات رانيا يوسف المثيرة للجدل

بابا نويل المصايب .. شاب مصاب بكورونا يزور دار مسنين وينشر العدوى فيه

لا تصيب الشخص مرتين.. السعودية تعلن مفاجأة سارة بشأن سلالات كورونا الجديدة

لهذا السبب.. زيادة سعر تذكرة دخول حديقة الحيوان 13 ضعفا يوم الثلاثاء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنكهة ومذاق مميز .. طريقة عمل الكسكسي الجزائري

دراسة تنصح بتناوله.. نوع من البذور المهملة تحمي من السرطان

أطعمة لا يجب غسلها قبل الطهي ..تعرف عليها