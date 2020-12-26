ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير القوى العاملة: قاعدة بيانات متكاملة لصغار الصيادين المتضررين من أزمة كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:33 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
Advertisements
شيرين عادل
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن  الحكومة تعمل على رفع العبء على المنشآت والقطاعات فى ظل هذه الازمة الحالية لفيروس كورونا. 

وأضاف "سعفان" خلال استضافته ببرنامج الحياة اليوم والمذاع عبر فضائية الحياة، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات لتدشين قاعدة بيانات متكاملة  لصغار الصيادين المتضررين من أزمة كورونا مع وجود زيارات دورية متكررة للمحافظات  والالتقاء بهذه الفئات.

ولفت إلى أن الوزراة قامت بزيارة صغار الصيادين فى محافظتى الاسكندرية، البحر الأحمر، بورسعيد، قنا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لتقديم المساعدة إليهم وإصدار تقارير ترصد حالتهم لتحديد نواحى الرعاية ، والاحتياجات الخاصة بهم ومؤسسات المجتمع المدنى. 

وأشار إلى أن العمالة غير المنتظمة كانت أكثر الفئات تضررأ من فيروس كورونا المستجد ولذلك كانت منحة الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة ومرحلتها الأولى بقيمة 2.4 مليار جنيه  كانت 3 دفعات بقيمة 500 جنيهأ للدفعة بإجمالى 1500 جنيه ، وتم استكمال هذه المرحلة ب مرحلة ثانية بـ 3 دفعات أيضاً بإجمالى 3.6 مليار جنيه  

وأكد أن الدولة المصرية ومجهوداتها المبذولة فى أزمة فيروس كورونا المستجد  يحسب لها أمام دول العالم، مشيرًا إلى أن وزارة القوى العاملة تمتلك حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا ، وصحيا والتى ساهمت فى هذه المنحة بمبلغ 1.3 مليار جنيه  . 

 وتابع وزير القوى العاملة ،  أن  هناك تشديدًا كبيرًا من الدولة المصرية لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا  ، لافتا إلى ان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى يعقد اجتماعا يومياً مع اللجنة العلمية لمكافحة كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

2 مليار| القوى العاملة تزف بشرى للعمالة غير المنتظمة المتضررة من كورونا

مفاجأة سارة من القوى العاملة بشأن موعد صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

القوى العاملة تكشف موعد صرف المرحلة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة

بعد اكتشاف متوفين وأصحاب أملاك في المبادرة.. وزير القوى العاملة يكشف تفاصيل "صيادي مصر"

تفاصيل إنشاء قاعدة بيانات للصيادين لرعايتهم ماليًا واجتماعيًا

برلماني: إنشاء قاعدة بيانات للصيادين يحقق العدالة الاجتماعية

ترشيحاتنا

غرامات صارمة .. قرار عاجل من الإمارات بشأن احتفالات رأس السنة

مخرجة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا

خاص .. فرانس فوتبول تحسم جدل رحيل محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان

مستشار الرئيس للصحة: هؤلاء لهم الأولوية في أخذ لقاح كورونا

معامل الصحة: 3 تحاليل تكشف إصابتك بـ كورونا .. تعرف عليها

أستاذ علم الأوبئة: إنكسار الموجة الحالية لكورونا في هذا التوقيت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو أول مرة تولدى .. علامات المخاض وأعراض الطلق الحقيقى

يمنع تطور فيروس كورونا.. 7 فوائد سحرية لتناول العرقسوس

بنكهة ومذاق مميز .. طريقة عمل الكسكسي الجزائري