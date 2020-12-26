وزير القوى العاملة: قاعدة بيانات متكاملة لصغار الصيادين المتضررين من أزمة كورونا

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الحكومة تعمل على رفع العبء على المنشآت والقطاعات فى ظل هذه الازمة الحالية لفيروس كورونا.





وأضاف "سعفان" خلال استضافته ببرنامج الحياة اليوم والمذاع عبر فضائية الحياة، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات لتدشين قاعدة بيانات متكاملة لصغار الصيادين المتضررين من أزمة كورونا مع وجود زيارات دورية متكررة للمحافظات والالتقاء بهذه الفئات.





ولفت إلى أن الوزراة قامت بزيارة صغار الصيادين فى محافظتى الاسكندرية، البحر الأحمر، بورسعيد، قنا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لتقديم المساعدة إليهم وإصدار تقارير ترصد حالتهم لتحديد نواحى الرعاية ، والاحتياجات الخاصة بهم ومؤسسات المجتمع المدنى.





وأشار إلى أن العمالة غير المنتظمة كانت أكثر الفئات تضررأ من فيروس كورونا المستجد ولذلك كانت منحة الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة ومرحلتها الأولى بقيمة 2.4 مليار جنيه كانت 3 دفعات بقيمة 500 جنيهأ للدفعة بإجمالى 1500 جنيه ، وتم استكمال هذه المرحلة ب مرحلة ثانية بـ 3 دفعات أيضاً بإجمالى 3.6 مليار جنيه





وأكد أن الدولة المصرية ومجهوداتها المبذولة فى أزمة فيروس كورونا المستجد يحسب لها أمام دول العالم، مشيرًا إلى أن وزارة القوى العاملة تمتلك حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا ، وصحيا والتى ساهمت فى هذه المنحة بمبلغ 1.3 مليار جنيه .





وتابع وزير القوى العاملة ، أن هناك تشديدًا كبيرًا من الدولة المصرية لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا ، لافتا إلى ان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى يعقد اجتماعا يومياً مع اللجنة العلمية لمكافحة كورونا.