اقتصاد سوريا| التجاري السوري: مناوبات في كل الفروع طيلة أيام عطلة عيد الميلاد ورأس السنة

طلبت إدارة المصرف التجاري السوري من كل فروعه “باستثناء فروع المنطقة الحرة” الالتزام بتأمين المناوبات للدوام طيلة أيام عطلة عيد الميلاد ورأس السنة بما فيها أيام السبت.
وبينت الإدارة في تعميم تلقت سانا نسخة منه أنه يتوجب على فروع التجاري الالتزام خلال أيام العطلة المذكورة بـ “استقبال الدفعات النقدية لحسابات القطاع العام واستقبال وتنفيذ طلبات صرف المنحة والرواتب والإيداعات النقدية الخاصة بفحص “PCR” لحسابات وزارة الصحة”.
وبينت الإدارة في تعميم تلقت سانا نسخة منه أنه يتوجب على فروع التجاري الالتزام خلال أيام العطلة المذكورة بـ “استقبال الدفعات النقدية لحسابات القطاع العام واستقبال وتنفيذ طلبات صرف المنحة والرواتب والإيداعات النقدية الخاصة بفحص “PCR” لحسابات وزارة الصحة”.