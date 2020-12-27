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اقتصاد

اقتصاد سوريا| التجاري السوري: مناوبات في كل الفروع طيلة أيام عطلة عيد الميلاد ورأس السنة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 12:59 ص
المصرف التجاري السوري
المصرف التجاري السوري
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قسم الاقتصاد
طلبت إدارة المصرف التجاري السوري من كل فروعه “باستثناء فروع المنطقة الحرة” الالتزام بتأمين المناوبات للدوام طيلة أيام عطلة عيد الميلاد ورأس السنة بما فيها أيام السبت.

وبينت الإدارة في تعميم تلقت سانا نسخة منه أنه يتوجب على فروع التجاري الالتزام خلال أيام العطلة المذكورة بـ “استقبال الدفعات النقدية لحسابات القطاع العام واستقبال وتنفيذ طلبات صرف المنحة والرواتب والإيداعات النقدية الخاصة بفحص “PCR” لحسابات وزارة الصحة”.

وذكرت الإدارة الفروع بمدة العمل يوميا من الساعة الـ 30ر9 صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا على أن تغلق الصناديق في تمام الساعة الـ 30ر12 ليتم الجرد أصولًا مؤكدة ضرورة تأمين تغذية كل الصرافات في نهاية كل يوم والتأكد من وجودها بالخدمة.
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