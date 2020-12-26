قطاع الأعمال: إنتاج أول بطارية سيارة مصرية الصنع الشهر المقبل

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وأكد رضوان ،أن شركته تسعى بشكل مستمر لتنويع نشاط الشركة لمواجهة التداعيات السلبية فيروس كورونا على الانتاج والسوق، مضيفا: حصلنا خلال الاشهر الماضية على عقود توريد مواسير بإجمالي 100 مليون للمشروعات القومية التى تنفذها شركات القاهرة و الجيزة و الاسكندرية للمياه و الصرف الصحى.



وتابع: "نجحنا فى الحصول على عقد موزع حصرى لشركة جيندال العالمية العاملة فى صناعة المواسير و مقرها الهند".



ويشار الى أن المحاريث والهندسة أول شركة أدخلت الجرار الزراعي الميكانيكي الى مصر وعملت منذ تأسيسها من 91 عاما على خدمة الاقتصاد المصري و سد احتياجات السوق المحلى من السلع الهندسية والمعدنية والكيماوية فضلا عن توزيع منتجات المصانع المحلية وكذلك السلع المستوردة.

أقرأ ايضا ... غرفة الصناعات المعدنية: 3 دولار سعر عادل لغاز المصانع.. فيديو وأكد رضوان ،أن شركته تسعى بشكل مستمر لتنويع نشاط الشركة لمواجهة التداعيات السلبية فيروس كورونا على الانتاج والسوق، مضيفا: حصلنا خلال الاشهر الماضية على عقود توريد مواسير بإجمالي 100 مليون للمشروعات القومية التى تنفذها شركات القاهرة و الجيزة و الاسكندرية للمياه و الصرف الصحى.وتابع: "نجحنا فى الحصول على عقد موزع حصرى لشركة جيندال العالمية العاملة فى صناعة المواسير و مقرها الهند".ويشار الى أن المحاريث والهندسة أول شركة أدخلت الجرار الزراعي الميكانيكي الى مصر وعملت منذ تأسيسها من 91 عاما على خدمة الاقتصاد المصري و سد احتياجات السوق المحلى من السلع الهندسية والمعدنية والكيماوية فضلا عن توزيع منتجات المصانع المحلية وكذلك السلع المستوردة.

كشف المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس مجلس إدارة شركة المحاريث والهندسة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن انتاج بطارية سيارة بحلول يناير المقبل.وقال رضوان فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إن شركته قامت بتأجير خط انتاج من الشركة الألمانية للبطاريات لانتاج بطارية سيارات باسم المحاريث والهندسة ومن المتوقع الانتهاء منها يناير المقبل.