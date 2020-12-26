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برلمان

برلماني: اقتصاد مصر قادر على مواجهة أي تداعيات لفيروس كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:26 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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عبد الرحمن سرحان
أكد المهندس معتز محمد محمود عضو مجلس النواب، أهمية الجولات الميدانية التي يقوم بها الرئيس السيسي كل أسبوع للوقوف على المشاريع القومية العملاقة التي تقوم الدولة بتنفيذها، قائلا "إنها تحيي الحماس في نفوس العمال كما تؤكد على يقظة الرئيس في متابعة كل المشاريع بنفسه ومراجعة مدى التنفيذ والانجاز".

وأشار محمود خلال تصريحات له اليوم، الى تنفيذ الرئيس السيسي للعديد من الكباري الجديدة، وتوسعة الطرق والمحاور بحي مصر الجديدة، مشيدا بحديث الرئيس مع المواطنين وتشديده عليهم بضرورة الالتزام بارتداء الكامة حتى تمر الموجة الثانية من كورونا، وهو ما يؤكد ان الحفاظ على صحة المصريين اولوية اولى لدى القيادة السياسية".

واضاف عضو مجلس النواب ان  الدولة على استعداد تام اقتصاديا وصحيا واجتماعيا وعلى كافة الاصعدة لظهور الموجة الثانية من كورونا.

وأوضح أن هناك خبرة كبيرة لدى مختلف اجهزة الدولة المصرية في التعامل مع الوباء كما ان مصر حققت طفرة كبيرة في ملاحقة الوباء وتحجيمه خلال الشهور الماضية بما يدفع على الامل في مجابهة الموجة الثانية والتصدي لها.
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