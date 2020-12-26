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ثقافة

هيئة الكتاب تشارك بمعرض نادى مستشارى النيابة الإدارية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:25 م
صدى البلد
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طارق موسى
تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب بمعرض الكتاب بمقر نادي مستشاري النيابة الإدارية بالقاهرة، الذى تم افتتاحه اليوم . 

حضر الافتتاح كل من  د. هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب والدكتور  أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة ، ومحمد الفقي رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة ،المستشار عبدالله قنديل رئيس مجلس إدارة النادي والمستشار الشافعي صالح سكرتير عام النادي والمستشار معتز الهلالي رئيس اللجنة العلمية والثقافية والمستشار خالد سرور نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير نيابة الثقافة. 

يستمر المعرض حتى 10 يناير 2021 ، ويضم أحدث إصدارات هيئة الكتاب فى مختلف المجالات والسلاسل التى تصدرها الهيئة بالإضافة إلى أحدث إصدارات مشروع مكتبة الأسرة.
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