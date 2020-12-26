400 ألف فدان حجم التعدي على الأراضي الزراعية.. فيديو

وقال السيد القصير وزير الزراعة، إن 400 ألف فدان حجم في التعدي على الأراضي الزراعية، ونواجه مشكلة تفتيت الحيازة الزراعية.





وأضاف السيد القصير في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي مهتم بالتوسع الأفقي والرأسي في الزراعة".





وتابع السيد القصير:" تفتيت الحيازة الزراعية لا يمكننا من استخدام الميكنة الزراعية في نطاق واسع، ويجب القضاء على تفتيت الحيازة الزراعية والاتجاه إلى الزراعات التجميعية والتعاقدية التي تمكننا من مساعدة الفلاحين ".





وتابع السيد القصير:" الري بالتنقيط يسهم في توفير المياه ورفع كفاءة الأرض وتقليل التكلفة وتوفير 30 % من الأسمدة".





وأكمل السيد القصير:" كمية المياه المقرر للزراعة من آلاف السنوات ثابتة مع الرقعة الزراعية ولدينا 9.4 مليون فدان للزراعة في مصر ".





ولفت السيد القصير:" لدينا مشاريع قومية للزراعة في مختلف أنحاء الجمهورية مثل سيناء ، ومن اجل مواجهة الزيادة السكانية والتوسع الأفقي وزيادة المحصول لابد من اللجوء إلى محاور اخرى مثل الري الحديث والابتعاد عن الري بالغمر ".



