أمين المجلس الأعلى: رفع الغياب بالجامعات الخاصة وتكثيف محاضرات الـ أونلاين

أكد الدكتور محمد حلمي الغر أمين المجلس الاعلى للجامعات الخاصة أنه تم رفع الغياب على مستوى الجامعات الخاصة في ظل إجراءات مواجهة الموجه الثانية لكورونا فضلًا عن تخفيف أعداد الطلاب المتواجدين في الكليات بالاضافة لتقليل أعداد أعضاء هيئة التدريس والاطقم الادارية.
وكشف «الغر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" أنه تم زيادة وتكثيف المحاضرات " أونلاين " بالاضاف لتبكير موعد إمتحانات الفصل الدراسي الاول كونها ستعقد على حيز زمني واسع تقليلًا لتواجد الطلاب في اللجان .
مؤكدًا أن الامتحانات حتى اللحظة ستعقد حضوريًا وتحريريًا في اللجان لكن في ذات الوقت ستكون الافضلية لتلك التي تعقد إلكترونيًا مشددًا أن تجربة الامتحانات أونلاين يصلح تطبيقها في معظم المواد النظرية بالاضافة للعلمية بخلاف فقط تلك الامتحانات العملية التي يكون فيها الحضور ضروريًا.
وتابع : "جزء من المواد العلمية سيتم ترحيل اجزاء منها لما بعد إجازة منتصف العام وسجري فيه الامتحان ايضًا ".
مشيرا إلي أن الامتحانات سينتهي عقدها في الرابع من فبراير، مؤكدًا أن مدة إجازة منتصف العام اسبوعين وأي زيادة فيها قرار يخص وزير التعليم العالي.
وحول دور المستشفيات الجامعية التابعة للكليات الخاصة في مواجهة كورونا قال : " لازال دورها قاصرًا لانها لاتتجاوز سبع كليات طب خاصة وملحق بهم عدد 3 من المستشفيات بطاقة محدودة ومن ثم ليس لهم اي دور في مواجهة فيروس كورونا عبر تخصيصها للعزل ولدينا 4 مستشفيات تابعة لكيات الطب الخاصة وبقية الكليات يتوجه أبنائها في التدريب العملي للمستشفيات الحكومية مثل القصر العيني وعين شمس لكون مستشفياتها لازالت قيد الانشاء.