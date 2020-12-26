أمين المجلس الأعلى: رفع الغياب بالجامعات الخاصة وتكثيف محاضرات الـ أونلاين

أكد الدكتور محمد حلمي الغر أمين المجلس الاعلى للجامعات الخاصة أنه تم رفع الغياب على مستوى الجامعات الخاصة في ظل إجراءات مواجهة الموجه الثانية لكورونا فضلًا عن تخفيف أعداد الطلاب المتواجدين في الكليات بالاضافة لتقليل أعداد أعضاء هيئة التدريس والاطقم الادارية.

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‏وكشف «الغر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" أنه تم زيادة وتكثيف المحاضرات " أونلاين " بالاضاف لتبكير موعد إمتحانات الفصل الدراسي الاول كونها ستعقد على حيز زمني واسع تقليلًا لتواجد الطلاب في اللجان .

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مؤكدًا أن الامتحانات حتى اللحظة ستعقد حضوريًا وتحريريًا في اللجان لكن في ذات الوقت ستكون الافضلية لتلك التي تعقد إلكترونيًا مشددًا أن تجربة الامتحانات أونلاين يصلح تطبيقها في معظم المواد النظرية بالاضافة للعلمية بخلاف فقط تلك الامتحانات العملية التي يكون فيها الحضور ضروريًا.





وتابع : "جزء من المواد العلمية سيتم ترحيل اجزاء منها لما بعد إجازة منتصف العام وسجري فيه الامتحان ايضًا ".

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‏مشيرا إلي أن الامتحانات سينتهي عقدها في الرابع من فبراير، مؤكدًا أن مدة إجازة منتصف العام اسبوعين وأي زيادة فيها قرار يخص وزير التعليم العالي.







