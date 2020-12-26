الفلفل البونبوني.. أحمد موسى لـ مسئول بالزراعة: ده حراق.. فيديو

أبدى الإعلامي أحمد موسى سعادته بجودة إنتاجية المحاصيل داخل الصوب الزراعية ضمن برنامج إنتاج بذور الخضر، قائلا: "بس الله ما شاء الله".

وأجرى الإعلامي أحمد موسى، مع السيد القصير وزير الزراعة، جولة داخل الصوب الزراعية في مشروع البرنامج القومي لإنتاج بذور الخضر.

وقال أحد مسؤولي وزارة الزراعة، إنه يتم إنتاج بذور الخضر مثل الفلفل ومنهم الفلفل البونبوني، ويكون مخصص للفنادق، وقاطعه الإعلامي أحمد موسى: "ده حراق، ليرد المسؤول: "آه حراق جدا".



ومن جانبه، قال السيد القصير وزير الزراعة، إن وزارة الزراعة مسؤولة عن الزراعة في مصر، وهناك تعاون كبير مع القوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في إنتاج التقاوي.





وأضاف السيد القصير في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نعمل على توفير تقاوي خضر توفر انتاجية وجودة مرتفعة للخضروات".





وتابع السيد القصير:" الري بالتنقيط يسهم في توفير المياه ورفع كفاءة الأرض وتقليل التكلفة وتوفير 30 % من الأسمدة".





وأكمل السيد القصير:" كمية المياه المقرر للزراعة من آلاف السنوات ثابتة مع الرقعة الزراعية ولدينا 9.4 مليون فدان للزراعة في مصر ".





ولفت السيد القصير:" لدينا مشاريع قومية للزراعة في مختلف أنحاء الجمهورية مثل سيناء ، ومن اجل مواجهة الزيادة السكانية والتوسع الأفقي وزيادة المحصول لابد من اللجوء إلى محاور اخرى مثل الري الحديث والابتعاد عن الري بالغمر ".



