فؤاد فرج يكشف كواليس استجابة وزير التعليم لطلبه بدخول زوجته مستشفى للعزل

كشف الدكتور فؤاد فرج، أستاذ التشريح، بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، توجيه وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبد الغفار، بدخوله وزجته مستشفى عزل بجامعة عين شمس.





وقال "فرج" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دي إم سي" والمذاع عبر قناة "دي إم سي": "فضلت الدخول للعزل بالمستشفى لأن العلاج فى المنزل بطيئ، وسبب المشكلة أننى وزوجتى أصابتنا الكورونا منذ أسبوع، وأخذناها من نجلنا، وقمنا بعزل نفسنا، ولكن حالة زوجتى ساءت للغاية، فتوجهت لمستشفى القصر العينى الفرنساوى، لأنه المُخصص لعلاج أعضاء هيئة التدريس".





وأضاف: "من على الباب رفضوا دخولى؛ فطلبت التحدث للمسؤل ووجهنى للتوجه لمستشفى الباطنة، وفى هذا التوقيت ساءت حالة زوجتى لأنها كانت فى أمس الحاجة لأوكسجين، وعلى الفور توجهت لمستشفى خاص، ووضعت على جهاز التنفس وتم عمل أشعة لها على الصدر، وطلبوا منى ضرورة وضعها فى العزل، وطلب منى المستشفى الخاص ١٦ ألف جنيه فى الليلة، وطلبوا منى ثمن ثلاث ليال مقدمًا، فأخذت زوجتى وعدنا للبيت بحالة نفسية سيئة للغاية، وفى ثانى يوم تم التعامل معى ومع حالة زوجتى ونقلها لمستشفى جامعة عين شمس عن طريق الدكتور خالد عبد الغفار، واتصل بي كثيرا للاطمئنان على صحتى وعلى صحة أسرتى، متابعاً: "الحمد لله احنا دلوقتي في مستشفى العزل والخدمة الطبية على أعلى مستوى".