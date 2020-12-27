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اقتصاد

الحكومة تقترض من البنوك لسداد عجز الموازنة اليوم .. اعرف القيمة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:03 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي
تقترض وزارة المالية، للأسبوع الثاني علي التوالي اعتبارا من  اليوم الأحد أذون خزانة لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة، بقيمة تبلغ 16.5 مليار جنيه.

وقالت وزارة المالية، في تقرير صادر عنها،إن ادارة الدين العام التابعة لها، ستقوم بعمليات طرح تلك الأذون، وتحديدا في أجلي 91 و266 يوما بنفس القيمة المذكورة.
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وأوضح التقرير أنه من المقرر بيع أجل 91 يوما بقيمة 6.5 مليار جنيه، وكذلك أجل 266 يوما بـ 10 مليارات جنيه، ضمن الاجراءات الخاصة بالحكومة للسيطرة علي عجز الموازنة و الوفاء بالإلتزامات المقررة لها.

وتسعى وزارة المالية، للاستدانة من الجهاز المصرفي المحلي وبعض المؤسسات التمويلية الأجنبية علي مدار الأسبوع الجاري بقيمة إجمالية تقدر بـ 50مليار جنيه بتقليص قدره  1.5 مليار جنيه عما تم استهدافه من تلك الأدوات التمويلية في الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة المالية، إنها اتفقت مع البنك المركزي المصري علي القيام بعمليات الاقتراض بتلك الآلية علي مدار 3 عطاءات دورية ستكون اعتبارا من اليوم الأحد ثم يليها طرحا الإثنين التالي له و أخرها يوم الخميس المقبل.

ومع طرح وزارة المالية اليوم الأحد لعطاءات خزانة بقيمة 16.5 مليار جنيه، سيتبقي لها طرحين اثنين بقيمة 35 مليار جنيه خلال يومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.

وكانت وزارة المالية قد  خفضت- خلال الاسبوع الماضي- طرحها من أدوات الدين المحلي، بمعدل 2.5 مليار جنيه، ليصل مجمل ما تم طرحه خلال الأسبوع السابق، نحو 47.5 مليار جنيه من أذون وسندات الخزانة.

وفي تصريحات صحفية سابقة لـ أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون سياسات المالية الكلية، أشار إلى بأن شهية المستثمرين الأجانب لا تزال مفتوحة للاستثمار في أدوات الدين المحلي، خصوصا سندات الخزانة العامة، موضحا أن حجم الطلبات التي يقدمها المستثمرون، يتجاوز حجم تغطيتها أكثر من 3 أضعاف القيمة المطروحة.

ورفعت وزارة المالية، حجم طرحها للسندات الخضراء التي سبق وأن طرحتها للمرة الأولى لمدة 5 سنوات؛ وذلك في بورصة لندن لتصل لـ 750 مليون دولار، بعد أن كانت 500 مليون دولار منذ أول الطرح، بزيادة قدرت بـ 250 مليونا، معتبرة أن الطرح يعزز الطموحات المشتركة لمصر والمملكة المتحدة، والعمل سويًا من أجل التعافي الأخضر من فيروس كورونا المستجد.
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