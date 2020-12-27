الحكومة تقترض من البنوك لسداد عجز الموازنة اليوم .. اعرف القيمة

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ورفعت وزارة المالية، حجم طرحها للسندات الخضراء التي سبق وأن طرحتها للمرة الأولى لمدة 5 سنوات؛ وذلك في بورصة لندن لتصل لـ 750 مليون دولار، بعد أن كانت 500 مليون دولار منذ أول الطرح، بزيادة قدرت بـ 250 مليونا، معتبرة أن الطرح يعزز الطموحات المشتركة لمصر والمملكة المتحدة، والعمل سويًا من أجل التعافي الأخضر من فيروس كورونا المستجد.