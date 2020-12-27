جامعة حلوان تفتتح مشروع مركز التميز للأنظمة التعليمية الذكية.. تقديم مزيج جديد من التعليم الهجين.. ويعود بالنفع على 6 جهات

جامعة حلوان تفتتح مشروع مركز التميز للأنظمة التعليمية الذكية

هندسة حلوان مشروع مركز التميز يهدف لتقديم مزيج جديد من التعليم الهجين

جامعة حلوان : 6 جهات تستفيد من مشروع الانظمة التعليمة الذكية









افتتحت كلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان مشروع مركز التميز للأنظمة التعليمية الذكية، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور أحمد الجارحي عميد كلية الهندسة بحلوان، والمدير التنفيذي للمشروع الدكتور أحمد صلاح الدين محمد علي.









ويهدف المشروع إلى :





1- تطوير أساليب التعليم والتعلم من خلال تطبيق وتوظيف التكنولوجيات المتقدمة فى مجالات الالكترونيات والاتصالات والشبكات والمعلومات فى العملية التعليمية.





2- المساهمة فى تحقيق وتفعيل نظام جودة شامل وفعال فى جامعة حلوان ومؤسسات التعليم العالى.





3- تقديم نوعية جديدة من التعليم (التعليم الموَلف) تكون مزيج من التعليم التقليدى والتعليم الالكترونى بهدف مزج أدوار المعلم التقليدية مع مزايا التعليم الالكتروني.





4- تطوير العملية التعليمية من خلال توفير أدوات ذكية من شأنها مساعدة الأستاذ على الابتكار فى شرح المادة العلمية واستحداث أساليب جديدة لإيصال المعلومات بشكل ميسر للطلاب.





5- تقديم وتوفير بيئة تعليمية تفاعلية تواءم الاحتياجات الفردية للطلاب.





6- إدخال التكنولوجيا المتطورة في عملية التعليم وتحويل الفصول التقليدية إلى فصول تفاعلية ذكية.





7- رفع كفاءة أعضاء هيئات التدريس واكسابهم مهارات التعامل مع التقنيات الحديثة فى مجال التعليم.





8- زيادة القدرات التفاعلية والحوارية للطلاب فيما بينهم ومع أساتذتهم.





9- تعظيم درجة الاستفادة لدى الطلاب من الدروس والمحاضرات وذلك من خلال زيادة درجة تركيزهم مع المحاضر وتفاعلهم اللحظى وتجاوبهم معه من خلال أجهزتهم الذكية.





10- دعم مؤسسات وزارة التعليم العالي وتحويلها إلى مؤسسات تعليمية ذكية.









ويساهم المشروع في:





1- إنشاء أول مركز تميز تقنى لتكنولوجيا الجامعات الذكية فى جامعة حلوان وتأسيسه في كلية الهندسة بحلوان.





2- وجود مثل هذا المركز بالجامعة يضمن الاستمرارية فى عمل نظم تطوير ذاتية فى المجالات التعليمية والبحثية من أجل ضمان الاستمرارية فى تطوير أساليب التعليم والتعلم.





3- التوافق مع توجهات الدولة بشأن إعداد المواد التعليمية الالكترونية وتخزين واستعادة بنوك الأسئلة وكذلك استخدام طريقة التصحيح الالكتروني.





4- تحويل نظم التعليم التقليدية إلى نظم متكاملة تفاعلية.





5- تطوير نظم التعلم عن بعد حيث يمكن أن يكون المشروع بإمكانياته وبنيته التحتية أساسا قويا لتطوير هذه النظم.





6- المشروع نواة يمكن استكمالها لتغطي العديد من الأنشطة والكليات داخل الجامعة.





7- تحويل المكتبة الورقية التقليدية بالكلية إلى مكتبة الكترونية يمكن استفادة طلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا منها سواء داخل الكلية أو عن بعد.





8- تحويل الأنشطة الإدارية الورقية إلى منظومة الكترونية من خلال إمكانيات الخوادم والشبكات المنفذة.





9- استخدام النظم التكنولوجية الحديثة فى تعزيز تطبيق نظم الجودة الشاملة.









ويستفيد من المشروع كل من :





1- كلية الهندسة بحلوان حيث أنها ستكون بها مركز التميز التقني لدراسات الأنظمة التعليمية الذكية.





2- طلاب كلية الهندسة بحلوان : حيث أنهم أول من سيستفيد من قاعات التدريس الذكية.

3- أعضاء هيئة التدريس وخصوصا الهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا.





4- جامعة حلوان : حيث أنها ستكون أول جامعة تقوم بتطبيق نظم تعليمية ذكية وتحويل قاعاتها الدراسية إلى قاعات تدريس ذكية.





5- طلاب جامعة حلوان : حيث سيستفيد طلاب كليات الجامعة داخل الحرم الجامعى من التعلم فى منظومة تعليمية ذكية والاستفادة من الإمكانيات المقدمة داخل قاعاتهم التدريسية الذكية.





6- وزارة التعليم العالى: حيث يتماشى هدف هذا المشروع مع طموحاتها ومشروعات تطوير التعليم التي تتبناها.