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جامعة حلوان تفتتح مشروع مركز التميز للأنظمة التعليمية الذكية.. تقديم مزيج جديد من التعليم الهجين.. ويعود بالنفع على 6 جهات

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:14 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
جامعة حلوان تفتتح  مشروع مركز التميز للأنظمة التعليمية الذكية
هندسة حلوان  مشروع مركز التميز يهدف لتقديم مزيج جديد من التعليم الهجين
جامعة حلوان : 6 جهات تستفيد من مشروع الانظمة التعليمة الذكية 


افتتحت كلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان  مشروع مركز التميز للأنظمة التعليمية الذكية،  تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف  الدكتور أحمد الجارحي عميد كلية الهندسة بحلوان، والمدير التنفيذي للمشروع الدكتور أحمد صلاح الدين محمد علي. 


ويهدف  المشروع إلى : 

1- تطوير أساليب التعليم والتعلم من خلال تطبيق وتوظيف التكنولوجيات المتقدمة فى مجالات الالكترونيات والاتصالات والشبكات والمعلومات فى العملية التعليمية.

2- المساهمة فى تحقيق وتفعيل نظام جودة شامل وفعال فى جامعة حلوان  ومؤسسات التعليم العالى.

3- تقديم نوعية جديدة من التعليم (التعليم الموَلف) تكون مزيج من التعليم التقليدى والتعليم الالكترونى بهدف مزج أدوار المعلم التقليدية مع مزايا التعليم الالكتروني.

4- تطوير العملية التعليمية من خلال توفير أدوات ذكية من شأنها مساعدة الأستاذ على الابتكار فى شرح المادة العلمية واستحداث أساليب جديدة لإيصال المعلومات بشكل ميسر للطلاب.

5- تقديم وتوفير بيئة تعليمية تفاعلية تواءم الاحتياجات الفردية للطلاب. 

6- إدخال التكنولوجيا المتطورة في عملية التعليم وتحويل الفصول التقليدية إلى فصول تفاعلية ذكية.

7- رفع كفاءة أعضاء هيئات التدريس واكسابهم مهارات التعامل مع التقنيات الحديثة فى مجال التعليم.

8- زيادة القدرات التفاعلية والحوارية للطلاب فيما بينهم ومع أساتذتهم.

9- تعظيم درجة الاستفادة لدى الطلاب من الدروس والمحاضرات وذلك من خلال زيادة درجة تركيزهم مع المحاضر وتفاعلهم اللحظى وتجاوبهم معه من خلال أجهزتهم الذكية.

10- دعم مؤسسات وزارة التعليم العالي وتحويلها إلى مؤسسات تعليمية ذكية.


ويساهم المشروع في:

1- إنشاء أول مركز تميز تقنى لتكنولوجيا الجامعات الذكية فى جامعة حلوان وتأسيسه في كلية الهندسة بحلوان.

2- وجود مثل هذا المركز بالجامعة يضمن الاستمرارية فى عمل نظم تطوير ذاتية فى المجالات التعليمية والبحثية من أجل ضمان الاستمرارية فى تطوير أساليب التعليم والتعلم.

3- التوافق مع توجهات الدولة بشأن إعداد المواد التعليمية الالكترونية وتخزين واستعادة بنوك الأسئلة وكذلك استخدام طريقة التصحيح الالكتروني.

4- تحويل نظم التعليم التقليدية إلى نظم متكاملة تفاعلية.

5- تطوير نظم التعلم عن بعد حيث يمكن أن يكون المشروع بإمكانياته وبنيته التحتية أساسا قويا لتطوير هذه النظم.

6- المشروع نواة يمكن استكمالها لتغطي العديد من الأنشطة والكليات داخل الجامعة.

7- تحويل المكتبة الورقية التقليدية بالكلية إلى مكتبة الكترونية يمكن استفادة طلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا منها سواء داخل الكلية أو عن بعد.

8- تحويل الأنشطة الإدارية الورقية إلى منظومة الكترونية من خلال إمكانيات الخوادم والشبكات المنفذة.

9- استخدام النظم التكنولوجية الحديثة فى تعزيز تطبيق نظم الجودة الشاملة.


ويستفيد من المشروع كل من : 

1- كلية الهندسة بحلوان حيث أنها ستكون بها مركز التميز التقني لدراسات الأنظمة التعليمية الذكية.

2- طلاب كلية الهندسة بحلوان : حيث أنهم أول من سيستفيد من قاعات التدريس الذكية.
3- أعضاء هيئة التدريس وخصوصا الهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا.

4- جامعة حلوان : حيث أنها ستكون أول جامعة تقوم بتطبيق نظم تعليمية ذكية وتحويل قاعاتها الدراسية إلى قاعات تدريس ذكية.

5- طلاب جامعة حلوان : حيث سيستفيد طلاب كليات الجامعة داخل الحرم الجامعى من التعلم فى منظومة تعليمية ذكية والاستفادة من الإمكانيات المقدمة داخل قاعاتهم التدريسية الذكية.

6- وزارة التعليم العالى: حيث يتماشى هدف هذا المشروع مع طموحاتها ومشروعات تطوير التعليم التي تتبناها.
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