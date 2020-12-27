جامعة حلوان تفتتح مشروع مركز التميز للأنظمة التعليمية الذكية.. تقديم مزيج جديد من التعليم الهجين.. ويعود بالنفع على 6 جهات

جامعة حلوان تفتتح مشروع مركز التميز للأنظمة التعليمية الذكية
هندسة حلوان مشروع مركز التميز يهدف لتقديم مزيج جديد من التعليم الهجين
جامعة حلوان : 6 جهات تستفيد من مشروع الانظمة التعليمة الذكية
افتتحت كلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان مشروع مركز التميز للأنظمة التعليمية الذكية، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور أحمد الجارحي عميد كلية الهندسة بحلوان، والمدير التنفيذي للمشروع الدكتور أحمد صلاح الدين محمد علي.
ويهدف المشروع إلى :
1- تطوير أساليب التعليم والتعلم من خلال تطبيق وتوظيف التكنولوجيات المتقدمة فى مجالات الالكترونيات والاتصالات والشبكات والمعلومات فى العملية التعليمية.
2- المساهمة فى تحقيق وتفعيل نظام جودة شامل وفعال فى جامعة حلوان ومؤسسات التعليم العالى.
3- تقديم نوعية جديدة من التعليم (التعليم الموَلف) تكون مزيج من التعليم التقليدى والتعليم الالكترونى بهدف مزج أدوار المعلم التقليدية مع مزايا التعليم الالكتروني.
4- تطوير العملية التعليمية من خلال توفير أدوات ذكية من شأنها مساعدة الأستاذ على الابتكار فى شرح المادة العلمية واستحداث أساليب جديدة لإيصال المعلومات بشكل ميسر للطلاب.
5- تقديم وتوفير بيئة تعليمية تفاعلية تواءم الاحتياجات الفردية للطلاب.
6- إدخال التكنولوجيا المتطورة في عملية التعليم وتحويل الفصول التقليدية إلى فصول تفاعلية ذكية.
7- رفع كفاءة أعضاء هيئات التدريس واكسابهم مهارات التعامل مع التقنيات الحديثة فى مجال التعليم.
8- زيادة القدرات التفاعلية والحوارية للطلاب فيما بينهم ومع أساتذتهم.
9- تعظيم درجة الاستفادة لدى الطلاب من الدروس والمحاضرات وذلك من خلال زيادة درجة تركيزهم مع المحاضر وتفاعلهم اللحظى وتجاوبهم معه من خلال أجهزتهم الذكية.
10- دعم مؤسسات وزارة التعليم العالي وتحويلها إلى مؤسسات تعليمية ذكية.
ويساهم المشروع في:
1- إنشاء أول مركز تميز تقنى لتكنولوجيا الجامعات الذكية فى جامعة حلوان وتأسيسه في كلية الهندسة بحلوان.
2- وجود مثل هذا المركز بالجامعة يضمن الاستمرارية فى عمل نظم تطوير ذاتية فى المجالات التعليمية والبحثية من أجل ضمان الاستمرارية فى تطوير أساليب التعليم والتعلم.
3- التوافق مع توجهات الدولة بشأن إعداد المواد التعليمية الالكترونية وتخزين واستعادة بنوك الأسئلة وكذلك استخدام طريقة التصحيح الالكتروني.
4- تحويل نظم التعليم التقليدية إلى نظم متكاملة تفاعلية.
5- تطوير نظم التعلم عن بعد حيث يمكن أن يكون المشروع بإمكانياته وبنيته التحتية أساسا قويا لتطوير هذه النظم.
6- المشروع نواة يمكن استكمالها لتغطي العديد من الأنشطة والكليات داخل الجامعة.
7- تحويل المكتبة الورقية التقليدية بالكلية إلى مكتبة الكترونية يمكن استفادة طلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا منها سواء داخل الكلية أو عن بعد.
8- تحويل الأنشطة الإدارية الورقية إلى منظومة الكترونية من خلال إمكانيات الخوادم والشبكات المنفذة.
9- استخدام النظم التكنولوجية الحديثة فى تعزيز تطبيق نظم الجودة الشاملة.
ويستفيد من المشروع كل من :
1- كلية الهندسة بحلوان حيث أنها ستكون بها مركز التميز التقني لدراسات الأنظمة التعليمية الذكية.
2- طلاب كلية الهندسة بحلوان : حيث أنهم أول من سيستفيد من قاعات التدريس الذكية.
3- أعضاء هيئة التدريس وخصوصا الهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا.
4- جامعة حلوان : حيث أنها ستكون أول جامعة تقوم بتطبيق نظم تعليمية ذكية وتحويل قاعاتها الدراسية إلى قاعات تدريس ذكية.
5- طلاب جامعة حلوان : حيث سيستفيد طلاب كليات الجامعة داخل الحرم الجامعى من التعلم فى منظومة تعليمية ذكية والاستفادة من الإمكانيات المقدمة داخل قاعاتهم التدريسية الذكية.
6- وزارة التعليم العالى: حيث يتماشى هدف هذا المشروع مع طموحاتها ومشروعات تطوير التعليم التي تتبناها.