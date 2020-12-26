7 عمليات جراحية لإنقاذ حياته.. ولادة طفل قبل ميعاده بـ 10 أسابيع

ولد الطفل آرتشي قبل 3 أشهر من الميعاد المحدد لولادته، و لكنه كان مصابا بعدة مشاكل صحية، وهي عدم إكتمال المرئ في جسده؛ مما تسبب في عدم وصول الهواء بشكل سليم إلى جهازه التنفسي.





وبحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية؛ فإن الرضيع "آرتشي" الذي ولد في "يوركشاير" في بلدة صغيرة ببريطانيا ، كان حالة نادرة بالنسبة للأطباء ، حيث ولد قبل 10 أسابيع من المدة المحددة له.





والدة آرتشي أصيبت بآلام شديدة خلال الأسبوع الماضي؛ فأعتقدت أنها مصابة بتقلصات في المعدة، و لكن حينما وصلت إلى المستشفى فوجئت أنها تدخل غرفت العمليات لتضع طفلها .





ولد الطفل أصغر من أي طفل في العالم نظرا لأنه لم يكمل أيامه بشكل صحيح و طبيعي داخل رحم أمه، فقد كانت أطرافه صغيرة للغاية و أظافره لم تكتمل بعد وكذلك المرئ لا يمكن إيصال الأكسجين بشكل طبيعي للرئة .



