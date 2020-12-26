بلْع سوائل ملوثة| استشارى فيروسات يحذر من تناول الأطعمة السريعة

قال الدكتور أيمن الشبينى، أستاذ علم الفيروسات والبكتيريا بجامعة زويل، إن أعراض الموجة الثانية لفيروس كورونا وفقأ لمنظمة الصحة العالمية تجاوزت 20 عرضا وعلى رأسها السعال الجاف، الصداع الشديد ، التهاب العضلات.





وأوضح " الشبينى " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة والمذاع عبر فضائية المحور ، أن أهم أسباب هذه الأعراض لفيروس كورونا المستقبلات الخاصة بالفيروس ولديه أعراض متعددة نتيجة ارتباطه بالمستقبل ولتفاعل الجهاز المناعى.









وأشار إلى أن تفاعل الفيروس وارتباطه بجسم الانسان وحدوث العدوى يمتلك أشواكا ولابد من وجود مستقبل لدخول الخلية، لافتأ الى وجود مستقبلات موجودة فى القلب ، الكبد ، الجهاز الهضمى ، الرئة ، و أن الفيروس نتيجة ارتباطه بالمستقبل يمكن أن يسيب تلفا بالشعيرات الدموية ، ووجود التهابات فى الجلد أحيانأ ، وظهور أعراض القئ والاسهال .









ولفت إلى أن فيروس كورونا يدخل عن طريق 3 جهات الأنف ، الفم ، العين ويبدأ عن طريق الحنجرة والجهاز التنفسى أو الهضمى وذلك عن طريق بلع سوائل ملوثة.









وتابع أستاذ علم الفيروسات والبكتيريا ، أن أخطر الأعراض الذى يقتحم الرئة خاصة وأن هذا المستقبل يساعده فى التعرف على الخلية وبمجرد دخوله يبدأ ينتشر ويتكاثر ويتلف الخلية ، وطالب بمنع شراء الأطعمة السريعة من الخارج تجنبأ لانتقال عدوى فيروس كورونا ، لافتأ إلى أن الأطعمة التى تتعرض للسخونة أو الغليان تقضى تمامأ على فيروس كورونا.























