اقتصاد الصين .. توقعات بارتفاع استهلاك الصين من الصلب إلى 991 مليون طن خلال 2021

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قال تقرير صادر عن وكالة شينخوا الصينية، إنه من المتوقع أن يصل استهلاك الصين من الصلب إلى 991 مليون طن في عام 2021، بزيادة واحد بالمئة على أساس سنوي، وفق ما ذكر تقرير أصدره المعهد الصيني لتخطيط وبحوث صناعة المعادن.وأوضح التقرير أن الزيادة الطفيفة في الاستهلاك سيدفعها التعافي الاقتصادي الأسرع.وأضاف أن الطلب على صناعات البناء والمعدات سيشهد انتعاشا العام القادم، مع ارتفاع الاستهلاك في القطاعين إلى 580 مليون طن و 160 مليون طن على الترتيب.وفي ضوء تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات كوفيد-19، توقع التقرير ارتفاع الطلب العالمي على الصلب إلى 1.83 مليار طن في عام 2021، بزيادة 4.9 بالمئة على أساس سنوي.وخلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، ازداد إنتاج الصين من الصلب الخام بواقع 5.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 960 مليون طن، بينما من المتوقع أن يصل الإنتاج والاستهلاك خلال العام بأكمله إلى 1.05 مليار طن و981 مليون طن على الترتيب.