حاسبات وذكاء اصطناعى القاهرة تعلن آخر موعد لسداد المصروفات الدراسية

أكدت ادارة شئون التعليم والطلاب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة ، على جميع طلاب البرامج الخاصة سرعة سداد المصروفات الدراسية فى موعد اقصاه ١٢ يناير قبل امتحانات الفصل الدراسى الاول والا سوف تتطبق الغرامة على السداد .









- حضور الطالب قبل الامتحان بساعة على الأقل .





- عدم دخول الطالب إلا بالكارنيه الجامعي .





- قياس درجة حرارة الطلاب وعدم دخول الطلاب المشتبه في اصابتهم ، ويتم نقله لتلقي الخدمة الطبية المناسبة لحالته ويعتبر من مقدمي الأعذار.

- يدخل كل طالب على صفحته لمعرفة مكان أداء الامتحان لكل مقرر وعدم التزاحم عند الدخول إلى مقر لجان الامتحانات .





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- يسمح للطالب مغادرة اللجنة بعد الانتهاء من إجابته على الأسئلة دون التقيد بمرور نصف الوقت .

- عدم السماح لأي طالب بالدخول لأعضاء هيئة التدريس بعد الامتحانات ويتم التواصل معهم من خلال (الإيميل) .

- مغادرة الطلاب مقر الكلية فور الانتهاء من الاختبار منعا للتكدس والتجمعات الطلابية .

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كما أعلنت الكلية العديد من الإجراءات الاحترازية التي يجب على الطلاب اتباعها وهي كالآتي : - عدم حضور الطالب إلى الكلية إذا شعر بأعراض الإصابة بالفيروس أو كان مخالطا لأحد المصابين بكورونا . - التزام جميع الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات أثناء فترة تواجدهم بالكلية وعدم السماح بدخول أحد بدون كمامة . - الدخول من بوابات التعقيم الالكتروني وقياس درجة حرارة الطلاب بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم . - يمنع أي طالب من دخول اللجنة بعد بدء الامتحانات كما يحظر تبادل الأقلام والأدوات الشخصية لكل طالب ، كما يوقع في كشف الحضور بقلمه الشخصي .

وكانت قد أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة عن العديد من الإجراءات والقرارات، بشأن إجراء الامتحانات النصفية، والتي يجب على الطلاب ضرورة اتباعها والالتزام بها، خاصة مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا وجاءت كالآتي :