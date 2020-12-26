التعليم العالي يكشف نسب الإشغالات لمصابي كورونا في المستشفيات الجامعية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أنه لا نية لتأجيل إمتحانات الجامعية وستجرى في موعدها مع اتباع الإجراءات الاحترازية وبالطريقة التي أعلن عنها بداية العام الذي يعتبر تعليم هجين بين الاونلاين والحضور.





وأضاف «عبد الغفار» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" قائلًا: "التقييم ايضًا سيكون عبر الأونلاين والحضور في ذات الوقت، أما فيما يخص الامتحانات العملية في كليات الطب والعلوم والصيدلة وغيرها ستكون بالحضور وفقًا لمعايير التباعد والتطهير والتعقيم خاصة أن المنظمات الصحية العالمية تشدد دائمًا أن معايير وقف نشر العدوى يعتمد بالاساس على تطبق الاجراءات الاحترازية عبر ارتداء الكمامات والتباعد وتطهير الايدي والاسطح وعدم الاشتراك في الادوات الشخصية بين الناس".





وأكد أن أهم قرارات التي إنبثقت عن اجتماعات المجلس الاعلى للجامعات اليوم كانت تخص التشديد على جاهزية المستشفيات الجامعية سواء المخصص منها للعزل أو تلك التي ستسقبل الجمهور من المرضى غير المصابين بفيروس "كورونا" والتأكيد على توفير الادوية والواقيات والمستلزمات وأنها تعمل بكفاءة تحت إشراف رؤساء الجامعات".





وتابع الدكتور حسام عبد الغفار أن المستشفيات الجامعية تبلغ إجمالًا 115 مستشفى جامعية بالإضافة لنحو 6 تتبع جامعة الأزهر وآخرين ليبلغ الاجمالي 131 مستشفى جامعياً.





وكشف أن عدد المستشفيات المخصصة لعزل منها حاليًا تبلغ نحو 25 مستشفى بسعة سريرية 2377 سريرًا تقريبًا لكن بقية المستشفيات بها اقسام فقط مخصصة للعزل القسم الواحد مخصص له تقريبًا 40 سريرًا".





ولفت الى ان جامعة عين شمس وحدها تضم تحت ملاءتها نحو 14 مستشفى ويوجد ثلاثة منهم بالفعل تم تخصيصهم للعزل بعد أن كانا مستشفيين فقط، وتم تدشين ثالثة ميدانية، خصيصًا للعزل ، بالاضافة لنحو 16 مستشفى تتبع جامعة القاهرة تم تخصيص منها مستشفى الباطنة والفرنساوي للعزل وتبقى نحو 14 مستشفى آخر تابعة لجامعة القاهرة يستقبلون المرضى بشكل طبيعي ".



