ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التعليم العالي يكشف نسب الإشغالات لمصابي كورونا في المستشفيات الجامعية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:49 م
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال الدكتور  حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أنه لا نية لتأجيل إمتحانات الجامعية وستجرى في موعدها مع اتباع الإجراءات الاحترازية وبالطريقة التي أعلن عنها بداية العام الذي يعتبر تعليم هجين بين الاونلاين والحضور.

وأضاف «عبد الغفار» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" قائلًا: "التقييم ايضًا سيكون عبر الأونلاين والحضور في ذات الوقت، أما فيما يخص الامتحانات العملية في كليات الطب والعلوم والصيدلة وغيرها ستكون بالحضور وفقًا لمعايير التباعد والتطهير والتعقيم خاصة أن المنظمات الصحية  العالمية تشدد دائمًا أن معايير وقف نشر العدوى يعتمد بالاساس على تطبق الاجراءات الاحترازية عبر ارتداء الكمامات والتباعد وتطهير الايدي  والاسطح وعدم الاشتراك في الادوات الشخصية بين  الناس".

وأكد أن أهم قرارات التي إنبثقت عن اجتماعات المجلس الاعلى للجامعات اليوم كانت تخص التشديد على جاهزية المستشفيات الجامعية سواء المخصص منها للعزل أو تلك التي ستسقبل الجمهور من المرضى غير المصابين بفيروس "كورونا" والتأكيد على توفير الادوية والواقيات والمستلزمات وأنها تعمل بكفاءة تحت إشراف رؤساء الجامعات".

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار أن المستشفيات الجامعية تبلغ إجمالًا 115 مستشفى جامعية بالإضافة لنحو 6 تتبع جامعة الأزهر وآخرين ليبلغ الاجمالي 131 مستشفى جامعياً.

وكشف أن عدد المستشفيات المخصصة لعزل منها حاليًا تبلغ نحو 25 مستشفى بسعة سريرية 2377 سريرًا تقريبًا لكن بقية المستشفيات بها اقسام فقط   مخصصة للعزل القسم الواحد مخصص له تقريبًا 40 سريرًا".

ولفت الى ان جامعة عين شمس وحدها تضم  تحت ملاءتها نحو 14 مستشفى ويوجد ثلاثة منهم بالفعل تم تخصيصهم للعزل بعد أن كانا مستشفيين فقط، وتم تدشين ثالثة ميدانية، خصيصًا للعزل، بالاضافة لنحو 16 مستشفى تتبع جامعة القاهرة تم تخصيص  منها مستشفى الباطنة والفرنساوي للعزل وتبقى نحو 14 مستشفى آخر تابعة لجامعة القاهرة يستقبلون المرضى بشكل طبيعي ".

وأشار إلى أن  نسبة إشغال  العناية المركزة لمصابي كروونا في المستشفيات الجامعية يبلغ نحو أقل من 50% بالنسبة للعنايات المركزة وبالنسبة للاسرة العادية اقل من 26% وأجهزة التنفس الصناعي  يبلغ أقل من 16% ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الخشت: الرئيس السيسي يفتتح تطوير طوارئ قصر العيني قريبا

الموجة الثانية من كورونا.. ننشر معايير اختيار منطقة العزل بالمستشفيات الجامعية

التعليم العالي: المستشفيات الجامعية مجهزة ومستعدة لاستقبال أي أعداد إصابة بكورونا

التعليم العالي: 16 مستشفى جامعيا تقدم أقساما للعزل.. ومازالت نسب الإشغال بأسرّة الرعاية مطمئنة

قصر العيني الفرنساوي أبرزها.. التعليم العالي توضح المستشفيات الجامعية المحولة لمناطق عزل بالقاهرة

التعليم العالى: إجمالي عدد الأسرة لـ حالات كورونا في المستشفيات الجامعية يقدر بـ 37 ألف سرير

ترشيحاتنا

بركان الغضب.. ننشر ترتيب محمد صلاح في حصد شارة قيادة ليفربول

مدير قصر العيني الفرنساوي: زيادة إصابات الأطفال في موجة كورونا الثانية

لا تصيب الشخص مرتين.. السعودية تعلن مفاجأة سارة بشأن سلالات كورونا الجديدة

شوبير يزف بشرى للأهلاوية بشأن مصابي كورونا فى الفريق

جمال شعبان: الإصابة بكورونا تؤثر على العملية الجنسية.. واللقاح الصيني أفضل.. فيديو

مستشار الرئيس للصحة: هؤلاء لهم الأولوية في أخذ لقاح كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو أول مرة تولدى .. علامات المخاض وأعراض الطلق الحقيقى

يمنع تطور فيروس كورونا.. 7 فوائد سحرية لتناول العرقسوس

بنكهة ومذاق مميز .. طريقة عمل الكسكسي الجزائري