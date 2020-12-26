اتحاد المستثمرين: إعادة النظر في فرض الضرائب العقارية على المصانع أصبح ضروريا



واضاف حمزة أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون النشاط الاكثر استفادة بالغاء الضرائب العقارية ويتم التقييم على مساحة معينة من الامتار وبالتالى ستدخل الصناعات الصغيرة فى شرائح معفية من الضرائب.



واوضح حمزة ، أن الحكومة اتخذت قرارات جيدة خلال الفترة الماضية لدعم الصناعية المحلية وتخفيف الاعباء المالية على اصحاب المصانع منوها الى أن وزارة المالية أوقفت الاجراءات التعسفية التى اتخذتها مصلحة الضرائب العقارية ضد المصانع حيث الغت الحجز الادارى على المصنع لحين إعادة التقييم بعد تقديرات عشوائية لا تمت للواقع بالصلة.



أكد علي حمزة ، عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين أن إعادة النظر فى فرض ضرائب عقارية على منشأت انتاجية اصبح ضروريا وهو مطلب دائما للمستثمرين على مدار العامين الماضيين.وقال حمزة ، فى تصريحات لـ"صدى البلد" إن الضرائب العقارية بالمحافظات كانت تقوم بتقديرات جزافية ليس على المبانى فقط لكن على الارض الفراغ وعجز اصحاب المصانع عن دفع المبالغ المقدرة.اقرأ ايضا .. إنتاج أول بطارية سيارة مصرية الصنع الشهر المقبل