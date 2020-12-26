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الريف المصرى تنشئ أول مركز بحثى لخدمة مزارعي المغرة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:34 م
صدى البلد
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توك شو
وقعت شركة الريف المصرى الجديد صاحبة الولاية على أراضى الـ1.5 مليون فدان برتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمى لإنشاء أول مركز بحثى متخصص لدعم مزارعى منطقة المغرة على مساحة 50 فدانًا. 

وقال الإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان منطقة المغرة بأراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان  الرئاسى تواجه تحديات كبرى أهمها ان درجة ملوحة المياه تصل لـ 6 ألاف في المليون ، لافتا إلى ضرورة اهتمام الجهات البحثية بدعم مزارعى المغرة لنجاح التنمية الزراعية بهذه المنطقة . 

وأوضح غانم أن شركة الريف المصرى المسئولة عن أراضى مشروع الـ 1.5 مليون فدان وقعت بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمى لإنشاء أول مركز بحثى متخصص لخدمة ودعم مزارعى المغرة وتقديم كافة الاستشارات الزراعية لهم، لافتا إلى ان علماء المركز سوف يتواجد ونبين المزارعين لتقديم خبراتهم ومساندتهم لتعظيم العائد الاقتصادي لزراعات المغرة . 
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