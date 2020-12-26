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وزير الزراعة: استقرار أسعار السلع والخضر .. والكارت الذكي بديل للحيازة الزراعية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:34 م
احمد موسى ووزير الزراعة
احمد موسى ووزير الزراعة
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هاني حسين
قال السيد القصير وزير الزراعة، إنه هناك استقرار في أسعار السلع والخضروات على الرغم من جائحة كورونا.

وأضاف السيد القصير في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الكارت الذكي بديل للحيازة الزراعية ونحن نتجه نحو مصر الرقمية".

وتابع السيد القصير:"  تم تحويل بطاقة الحيازة الزراعية إلى كارت ذكي لتخطيط اماكن الزراعات وتم تطوير كارت الفلاح وأصبح كارت مدفوعات".

وأكمل  السيد القصير:"  الكارت الذكي أصبح كارت مدفوعات، ويستهدف ضبط منظومة الحيازات الزراعية"، مضيفا:"  5.6 مليون مواطن لديهم حيازة زراعية على مستوى الجمهورية ".

وكشف السيد القصير وزير الزراعة، سبب أزمة البطاطس الأخيرة وانخفاض أسعارها بشكل كبير.

وقال السيد القصير :" دور  وزارة الزراعة قائم على توفير منتج جيد وتفتح أسواق خارجية للتصدير، وفي بعض الأوقات تحدث زيادة في المعروض عن الطلب وهذا الأمر يحتاج إلى تنظيم مع جمعيات البطاطس".

وأضاف السيد القصير:"  على المزارعين الالتزام بالمساحات المخصصة لزراعة البطاطس كل عام".

 ولفت السيد القصير:" لدينا مشاريع قومية للزراعة في مختلف أنحاء الجمهورية مثل سيناء ، ومن اجل مواجهة الزيادة السكانية والتوسع الأفقي وزيادة المحصول لابد من اللجوء إلى محاور اخرى مثل الري الحديث والابتعاد عن الري بالغمر ".

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