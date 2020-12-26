جمال شعبان: الإصابة بكورونا تؤثر على العملية الجنسية.. واللقاح الصيني أفضل.. فيديو

قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، إن الإصابة بفيروس كورونا تؤثر علي العملية الجنسية بسبب اصابة الاوعية الدموية التي تتسبب في عملية التمدد اثناء العملية الجنسية، لافتا الي ان اللقاح الصيني والامريكي إذا توفرا سوف أتلقي اللقاح الصيني.





وأضاف شعبان خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع على قناه النهار، أن مناعة الإنسان عبارة عن منهج حياة، والذى يفيد في الوقاية من أمراض القلب يفيد في الوقاية من فيروس كورونا وتداعيات فيروس كورونا مؤكدا اهمية الغذاء الصحي السليم والنوم لفترات طويلة.





واوضح شعبان ، ان سبب تفضيله لقاح فيروس كورونا الصيني، قائلا إذا توفر سيكون الأفضل لأن التقنية الصينية تعتمد علي قتل الفيروسات منذ اجيال طويلة وهي تقنية مضمونة واللقاح الصيني هو الأنسب بين جميع اللقاحات. الأنسب



