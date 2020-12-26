الفئران تهدد البريطانيين حال فرض الإغلاق بسبب سلالة كورونا الجديدة.. تعرف على التفاصيل

حذَّر خبراء بريطانيون، من خطر الإغلاق مرة أخرى، بسبب تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا، وأكدوا أن المملكة بصدد أزمة جديدة في حالة فرض الإغلاق على المواطنين مجددا .





ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن خبراء بيولوجيين أكدوا أن الإغلاق سيتسبب في زيادة أعداد الفئران في الشوارع والبيوت بنسبة 25% وتلك النسبة ليست بسيطة ، أو يمكن تداركها .





وقال أحد الخبراء إن خطر الإغلاق مرة أخرى مجددا يمكن في كبر حجم الفئران في بريطانيا، و التي أصبحت تمثل رعبًا بالنسبة للمواطنين بسبب إغلاق المطاعم والمقاهي واتجاه المواطنين و الفئران إلى المنازل، أن الفئران تتغذى على فضلات الطعام التي تتبقى من المواطنين .





وأشار خبير في علوم الحيوان أن الفئران في المملكة المتحدة أصبحت أكثر عددا وأكثر إمكانية مع التكيف في الحياة بالقرب من المواطنين في المنازل، فإن العجيب أنه قبل الجائحة كانت الفئران لا يمكن أن تقترب إلى منطقة مأهولة بالسكان و لكن تجرأ آلاف الفئران بعد أن اكتشفوا أن السبيل الوحيد للحصول على الطعام هو مجاورة الإنسان .



