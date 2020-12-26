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كل عام يحدث تطور في الفيروس.. عوض تاج الدين: السلالة الجديدة من كورونا متوقعة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:44 م
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين
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حمزة شعيب
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا، متوقعة من الناحية الطبية والعلمية بعد مرورو عام علي ظهور الفيروس في الصين،  موضحا:" كل عام يحدث تطور في الفيروس وتختلف الجينات التي تصيب الإنسان من سنة إلي أخرى".

وأوضح "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر قناة "دي إم سي"،: "أن الكوادر الطبية هى الدائرة الأولى المعرضة للخطر بسبب جائحة كورونا خاصة في مستشفيات الصدر والعزل والفرز، يليهم كبار السن كونهم أكثر عرضة للمضاعفات، ثم الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو مناعية، موضحا:" هؤلاء لهم الاولوية في اخذ اللقاح".

ونوه بأن لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس الوزراء، ستنعقد غدا، لتناقش أزمة كورونا من كافة الجوانب، وما يستجد من أحداث تستوجب قرارات عاجلة، لافتا الى ان أجندة اللجنة متغيرة، وبعض بنودها ثابت، وبعد انعقاد اللجنة، سيعلن رئيس الورزاء ما توصلت إليه، والان ندرس الموقف، وحاليا الوقاية ما زالت هى خط الدفاع الأول.

وأشار إلي أن تطعيم الأنفلونزا الموسمية، يتغير كل عام، يُكتب على العلبة تاريخ العام الذى ينتج فيه، لأن معروف أن الفيروسات لديها قوة تحول وتحور، وتحدث كل 9 شهور، وهناك أنواع من كورونا والذى تم رصده، 8 أنواع، لكن طفراته تتغير، والسلالة الجديدة أعلنت عنها بريطانيا أنها قادمة من جنوب أفريقيا، وربما تكون السلالة الثانية وصلت مصر، ولكنه مشابه للسلالة الأولى إلا أن مدى انتشاره أزيد بنسبة 56%.

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