ضوابط مرور البضائع دون الكشف عنها وفقا للقانون.. تفاصيل

صدق الرئيس السيسي على قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020 بعد أن أقر البرلمان بالموافقة عليه، ليحد من أزمات وشكاوي المواطنين لعدد من الخدمات الضريبية والجمركية، فضلا عن مواجهة كل أشكال الفساد التي تعمل على افتقاد العدالة والشفافية وتعمل على خلق حالة من التمييز بين الأفراد، إلى جانب تيسير وتبسيط الإجراءات الجمركية ومواكبة التطورات العالمية في مجال التجارة الدولية.

يستهدف مشروع القانون- وفقا لما جاء في تقرير اللجنة المعروض على مجلس النواب- المساهمة فى تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030 ، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال.

كما يستهدف تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية ، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الامن القومى، وزيادة درجة رضاء المواطنين، وتحقيق جودة استيداء مستحقات الدولة من رسوم وضرائب سيادية، واستحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والعمل بمنظومة النافذة الواحدة، التعامل الجمركى على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الالكترونية الحديثة.





ويستعرض "صدى البلد"، أهم ما جاء بالقانون بشأن الإفراج عن البضائع دون كشف او معاينة فيما يلى: