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محافظات

بعد زيارة وزيرة الصحة| مستشفى الشيخ زويد يستقبل أجهزة طبية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:07 م
صدى البلد
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احمد صالح
أعلن الدكتور طارق محمد كامل شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، انه تم تسليم عدد من الاجهزة الطبية الي مستشفى الشيخ زويد المركزي ، مساء اليوم السبت، وذلك بالتزامن مع زيارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إلى محافظة شمال سيناء ،  امس الجمعة.

وقال الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة إن الأجهزة التي وصلت إلى مستشفى الشيخ زويد اليوم تضمنت "10 أجهزة مينتور، و15 كرسي لمرضى الغسيل الكلوي، و2 جهاز رسم قلب، و3 أجهزة شفاط جراحي، و5 ترابيزة عمليات هيدروليك، و2 جهاز نيبولايزر". 

فيما أوضح الدكتور أحمد عبد الفتاح مدير إدارة المستشفيات، انه تم توريد الأجهزة الي مستشفى الشيخ زويد، بمجرد الانتهاء من الاجراءات المخزنية بمديرية الصحة بمدينه العريش.  

وسبق أن تم دعم مستشفى بئر العبد المركزي بـ50 اسطوانة أكسجين ولوزام طبية أخرى من قبل وزارة الصحة؛ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بالمحافظة.

 ووافقت وزيرة الصحه أثناء زيارتها لمحافظة شمال سيناء أمس ،  علي مطلب  المحافظ اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه،  بشأن إقامة مستشفى للطوارئ في قرية رمانة، وكذا سرعة استكمال مخزن الأدوية. 

كما وافقت علي إمداد مستشفيات المحافظة بـ (5 ماكينات غسيل كلوي، 15 كرسي غسيل كلوي، 15 جهاز مونيتور لزيادة أسرة الرعاية بالمستشفيات، 3 شفاط كهربائي، 2 جهاز نيبوليزر، 3 أجهزة رسم قلب، 2 ترابيزة عمليات، 50 أسطوانة أكسجين، 9 آلاف سرنجة ذاتية التدمير، 1000 كيلو قطن، 800 قسطرة، 400 عدسة لاصقة صلبة.  

كما وافقت الوزير على كل إرسال أكثر من 5 آلاف عبوة من أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا لمستشفيات المحافظة ، علاوة على توفير 20 كرسيا متحركا لمستشفيات شمال سيناء، فضلا عن إرسال جهاز غازات دم، ومستلزمات قسطرة قلبية، والفرش اللازم لتجديد سكن الأطباء، إلى محافظة شمال سيناء.

وقالت الوزيرة، انه تم تكليف المقاولين العرب بعمل صيانة فورية ودورية لمستشفيات محافظة شمال سيناء ، الي جانب اهمية عمل ومتابعة استباقية للأدوية والأجهزة والمعدات الموجوده بالمستشفيات العامة والمركزيه والقرويه والنموجيه.

ونوهت بأنه سيتم تجهيز مخزن مديرية الصحة الموجود، ليعمل خلال 15 يوما، وسيتم امداده بكافة الأدوية المطلوبة بشكل كاف، لافتة الى أن نسبة استكمال التمريض فى شمال سيناء بزيادة بنسبة 31 % .
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