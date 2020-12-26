أخبار النادي الأهلي: إصابة نجم الفريق.. وتعافي موسيماني والثلاثي المصاب.. الخطيب يصل دبي لاستلام جائزة نادي القرن

نشر " صدى البلد " مجموعة من الأخبار التي تخص النادي الأهلي سواء المحلية أو الإفريقية، التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الاهلي، تحوُّل عينة بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من إيجابية إلى سلبية، ليتعافى بذلك المدير الفني من فيروس كورونا الذي أصابه قبل أيام.