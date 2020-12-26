أخبار النادي الأهلي: إصابة نجم الفريق.. وتعافي موسيماني والثلاثي المصاب.. الخطيب يصل دبي لاستلام جائزة نادي القرن

نشر " صدى البلد " مجموعة من الأخبار التي تخص النادي الأهلي سواء المحلية أو الإفريقية، التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:
أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الاهلي، تحوُّل عينة بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من إيجابية إلى سلبية، ليتعافى بذلك المدير الفني من فيروس كورونا الذي أصابه قبل أيام.
حرص العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي على الاجتماع مع مديري الأفرع والإدارات بالنادي؛ للحديث عن خطة العمل خلال الفترة المقبلة، ومناقشة المرحلة الماضية؛ وما تضمنها من سلبيات وإيجابيات، وذلك بعد قرار مجلس الإدارة بتجديد عقود المديرين لمدة ٣ شهور.
وصل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي الي دبي لحضور حفل جلوب سوكر الذي يقام مساء غد.
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي تعافي الثلاثي، وليد سليمان وحسين الشحات ومروان محسن، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، من الإصابة التي منعتهم من المشاركة في المباريات مع الفريق خلال الفترة الماضية.
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بـ النادي الأهلي، إن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عقد اجتماعا بالفيديو كونفرانس مع لاعبي الفريق قبل مران اليوم، موضحًا أن المدير الفني حرص على التواصل مع اللاعبين والتحدث معهم بشأن عدة أمور فنية خاصة بالارتباطات المقبلة.
أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واللاعبون اختبار «رابيد تيست» استعدادًا للقاء الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف من مساء بعد غد، الاثنين.
تعرض أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لكدمة قوية في الرأس أثناء مشاركته في المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.