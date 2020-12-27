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برلمان

برلماني يكشف أجندة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:01 ص
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالبرلمان
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فريدة محمد
كشف أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين عن اولويات التنسيقية تحت قبة البرلمان خلال المرحلة المقبلة قائلا:" سنهتم بالقضايا التي تمس المواطنين سواء الاقتصادية او الاجتماعية او غيره".

اشاد  عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" عن تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين بفكرة تمكين الشباب في المجالس النيابية موضحا ان هذا يضع الشباب امام مسئولية حقيقية للقيام بدورهم.

اوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين تقييم الشباب على ارض الواقع سيكون من خلال الاداء على ارض الواقع مستطردا " المواطن دائما ينتظر الى ما يقدمه النواب على ارض الواقع  من جهود من اجل المواطنين".

يستقبل مجلس النواب اليوم  النواب المنتخبون على المقاعد الفردية وعلى مدار (3) ايام  باجراءات احترازية ووقائية كاملة حرصا على سلامة النواب وفقا لجدول محدد سلفا" الاحد  27 ديسمبر سيتم استقبال نواب (5) محافظات هي:القاهرة ،الجيزة،القليوبية ، الاسكندرية ، مرسى مطروح باجمالي عدد 90 نائبا. 

 و يوم الاثنين 28 ديسمبر سيتم استقبال نواب (10) محافظات هي بورسعيد،  الاسماعيلية ، السويس ، الشرقية ،الدقهلية ،دمياط ،الغربية ،المنوفية ، البحيرة ،كفر الشيخ باجمالي عدد 108 نائبا. 

اما الثلاثاء 29 ديسمبر  فيتم استقبال نواب (12) محافظة هيالفيوم، بني سويف،  المنيا ،اسيوط ، سوهاج ،قنا ، الاقصر ، اسوان ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر،  شمال و  جنوب سيناءباجمالي عدد 86 نائبا.

 و دعت  الامانة العامة برئاسة المستشار محمود فوزي النواب المعنيون للحضور  بالبهو الفرعوني للمجلس في اليوم المحدد وذلك لاستلام بطاقات العضوية والحقائب البرلمانية ، وكذلك  الصالون الخاص بقاعة 25 يناير  لاجراء   اللقاءات التليفزيونية والصحفية اللازمة لمن يرغب من حضراتكم .

وتسلم نواب البرلمان عن تنسيقية شباب الاحزاب كارنيهات العضوية حيث حرص نواب التنسيقية على الحضور بشكل جماعي لاستخراج كارنيه المجلس، وذلك بعدما تقدموا بطلب إلي أمانة مجلس النواب بقيادة المستشار محمود فوزي، والتي رأت عدم وجود مانع من حضورهم بشكل جماعي وإنهاء إجراءات استخراج الكارنيهات، لاسيما وأنهم نواب عن قائمة من أجل مصر نواب القائمة الذين قاموا باستخراج الكارنيهات خلال الأيام الماضية.

ويأتى ذلك وسط استعدادات واجرءات احترازية مشددة تقوم بها الأمانة العامة للبرلمان برئاسة المستشار محمود فوزى، وذلك لمواجهة فيروس كورونا.

ويذكر أن  230 نائب من إجمالي 284 نائب ممثلين عن القوائم الأربعة لقطاع القاهرة والصعيد والدلتا والجيزة انهو إجراءات إستخراج كارنيهات عضوية مجلس النواب ، حيث أنهي فى اليوم الأول 75 نائب عن قائمة القاهرة ووسط الدلتا أوراقهم وإستلام أوراق العضوية من إجمالي 100 نائب ، واليوم الثاني أنهي 90 نائب عن قائمة الجيزة والصعيد أوراق عضويتهم فى البرلمان من إجمالي 100 نائب ، واليوم الثالث والأخير المخصص لنواب قائمتي وسط وشمال الدلتا أنهي 65 نائب أوراقهم من إجمالي 85 نائب .
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