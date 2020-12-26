البابا تواضروس يوضح إجراءات الاحتفال بعيد الميلاد..فيديو

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ، إن عيد الميلاد سيطبق عليه ما تم تطبيقه في عيد القيامة الماضي واليوم تم اصدار بيان يوجد به جميع الارشادات.





وأضاف البابا تواضروس خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن الصلاة ستتم بعدد أشخاص لا يزيدون على 20 شخصا ومنهم الكهنة والشمامسة وانا شخصيا سوف أصلي في الكنيسة المتواجدة في الدير.



