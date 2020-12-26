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أصل الحكاية

معهدان منفصلان تم ضمهما عام 1975 .. تعرف على حكاية إنشاء سياحة و فنادق حلوان

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:44 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تعتبر كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان بالمنيل من أقدم كليات السياحة  بالوطن العربى ، وقد تخرج في هذه الكلية العديد من الوزراء  الذين أثروا الحياة و لها حكاية طويلة بدأت عام1962 .  


 يعود تاريخ نشأت كلية السياحة و الفنادق بجامعة حلوان  إلى عام 1962 تحت مسميات معهد السياحة ومعهد الفنادق و كانت معهدين منفصلين كل منهم له تخصصه و شهادته ، الى ان تم  ضم المعهدين في كلية واحدة باسم كلية السياحة والفنادق عام 1975.


فى  عام 1975 صدر القرار الجمهوري بإنشاء جامعة حلوان لتضم جميع هذه الكليات كجامعة تكنولوجية متخصصة في المجالات الفنية والرياضية والتكنولوجية الحديثة، واستحدث بعد ذلك عددًا من الكليات الأخرى مثل كلية العلوم وكلية التربية وكلية الآداب وكلية الصيدلة وكلية الحقوق وكلية الحاسبات والمعلومات، وكلية التعليم الصناعي وكلية التمريض.

وتعتبر جامعة حلوان جامعة شاملة تضم كليات ذات تنوع وتميز واضح في شتى مجالات العلوم والفنون وتضم الجامعة (21) كلية ويضم مقر الجامعة بعين حلوان (11) كلية أما باقي الكليات فعددها (10) خارج مقر الجامعة وموزعة في محافظات حلوان والقاهرة والجيزة.

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