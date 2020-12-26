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توك شو

سفير "اتكلم عربي": وزيرة الهجرة فاجأتني بمكالمة.. وعاملتني كأم وليست مسئولة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:27 م
اتكلم عربي
اتكلم عربي
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قسم التوك شو
قال الشاب المصري ميسرة محمود، الحاصل على جائزة شخصية العام من النمسا، إنه فوجئ بمكالمة من وزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم أثناء تواجده في النمسا، لتشيد مبادرة "أتكلم عربي"، التي تبناها فى النمسا، قائلا، "هى شخصية جميلة وأحبها على المستوى الشخصي، فكانت بمثابة "الأم" لي وليست وزيرة"

وأضاف ميسرة خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع خيرى رمضان، وكريمة عوض، كان هناك تواصل مع جيراننا فى النمسا، ووالدي كان يحرص على أن يبرز الجوانب المصرية فى التعامل مع الجيران، ونتبادل معهم أطباق الطعام، وقال لى أن هذا ما يحدث فى مصر.

وتابع، شخصيتي تكونت فى المنزل وأيضا فى المدرسة، والتى كان هناك بها درجة كبيرة من الاهتمام بالبيئة، والمبادرة بدأت بـ 4 أفراد، معى فى المدرسة، وفكرنا فى اطلاق المبادرة، لمساعدة البيئة.

وأردف، تلقينا عروض من أحزاب فى النمسا لمساعدتنا، ولكننا جميعا رفضنا هذا الأمر، وفضلنا الاستقلالية عن الأحزاب، ونتواصل باستمرار مع الجالية المصرية فى النمسا، وتحديدا "النادي المصري".

وأختتم، هناك نمساويين من أصل مصري، يعانون من بعض المشاكل، فبعض الأشخاص من أصول مصرية لا يستطيعون أن يتحدثون العربية، والمبادرة تحاول أن تحل هذه المشكلة، وأشكر وزيرة الهجرة لمساعدتها لى أن أزور منطقة الجلال، والمصانع والمشاريع القائمة هناك.
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