القابضة: لا وقف لحركة الطيران مع أي دولة باستثناء معلني عدم استقبال الطائرات

قال الطيار رشدى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه لم يتم قطع الطيران مع أى دولة حول العالم، سوى مع الدول التى قامت مسبقا بإيقاف استقبال الطائرات.





وأضاف رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، مع برنامج التاسعة، والذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، المذاع على فضائية مصر الأولى،، أنه تلك الدول مثل السعودية والكويت وعمان،موضحا أن آى دولة تسمح باستقبال الطائرات نعمل معها إلا إذا صدر أي قرارات من قبل الحكومة المصرية بإيقاف الحركة.









وأكد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، على أن طائرات مصر للطيران مجهزة بفلاتر تنقى الهواء من الجراثيم والميكروبات بنسبة 99%.

ونوه رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة تأخذ جميع الإجراءات الوقائية الاحترازية سواء أثناء إجراءات السفر بالمطار، أو على الطائرة بالنسبة للركاب للمحافظة على سلامتهم، ابتداء من التباعد بين الركاب فى صالات السفر، وإصدار إجراءات بطاقة الصعود والتي من الممكن إصدارها إلكترونيا عن طريق أجهزة موجودة فى المطار، أو إصدارها من المنزل من خلال الموقع الإلكترونى التابع لمصر للطيران.