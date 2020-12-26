ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

القابضة: لا وقف لحركة الطيران مع أي دولة باستثناء معلني عدم استقبال الطائرات

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:00 م
رشدي زكريا
رشدي زكريا
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الطيار رشدى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه لم يتم قطع الطيران مع أى دولة حول العالم، سوى مع الدول التى قامت مسبقا بإيقاف استقبال الطائرات.

 وأضاف رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، مع برنامج التاسعة، والذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، المذاع على فضائية مصر الأولى،، أنه تلك الدول مثل السعودية والكويت وعمان،موضحا  أن آى دولة تسمح باستقبال الطائرات نعمل معها إلا إذا صدر أي قرارات من قبل الحكومة المصرية بإيقاف الحركة.


 وأكد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، على أن طائرات مصر للطيران مجهزة بفلاتر تنقى الهواء من الجراثيم والميكروبات بنسبة 99%.
 
ونوه رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة تأخذ جميع الإجراءات الوقائية الاحترازية سواء أثناء إجراءات السفر بالمطار، أو على الطائرة بالنسبة للركاب للمحافظة على سلامتهم، ابتداء من التباعد بين الركاب فى صالات السفر، وإصدار إجراءات بطاقة الصعود والتي من الممكن إصدارها إلكترونيا عن طريق أجهزة موجودة فى المطار، أو إصدارها من المنزل من خلال الموقع الإلكترونى التابع لمصر للطيران. 
 
وأشار الطيار رشدى ذكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إلى أنه على الطيارة يتم توزع جميع المواد الوقائية على جميع الركاب مثل الماسكات والمواد المطهرة، مؤكدا على أن الطائرات نفسها مجهزة بفلاتر تنقى الهواء من الجراثيم والميكروبات بنسبة 99%، وجميع تلك الإجراءات للحفاظ على سلامة الركاب على متن الطائرات. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تجديد مصر للطيران لشهادة الإيزاجو الدولية بدون ملاحظات

وزير الطيران يتفقد مشروع المشاية الكهربائية والجراج الجديد بمطار القاهرة

رئيس مصر للطيران: نسدد 30 مليون دولار قيمة أقساط وإيجارات للطائرات شهريا

رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران: 30 مليون دولار قيمة الإيجارات والأقساط الخاصة بقروض الطائرات شهريا .. ونسبة الإشغال لدينا وصلت إلى 60%

5 طائرات.. رئيس مصر للطيران: أنهينا الاستعدادات لنقل شحنات لقاح فيروس كورونا للمصريين.. فيديو

انتخاب رئيس مصر للطيران لعضوية مجلس محافظي إياتا لمدة ثلاث سنوات

ترشيحاتنا

أخيرًا لقد خرج الفيروس.. أول تعليق لـ موسيماني بعد تعافيه من كورونا

بعد فيديو مفاتنها المثير للجدل.. قرار مفاجئ من رانيا يوسف

حقيقة عودة عمرو دياب لـ دينا الشربيني | خاص

يمنع تطور فيروس كورونا.. 7 فوائد سحرية لتناول العرقسوس

بدء فورى للمرحلة الأولى.. السيسي يتابع المخطط التنفيذى لتطوير 1000 قرية

لهذا السبب.. زيادة سعر تذكرة دخول حديقة الحيوان 13 ضعفا يوم الثلاثاء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دليل بصري.. أخصائية أورام تكشف عن علامة تحذيرية تشير إلى الإصابة بسرطان الأمعاء

لو أول مرة تولدى .. علامات المخاض وأعراض الطلق الحقيقى

يمنع تطور فيروس كورونا.. 7 فوائد سحرية لتناول العرقسوس