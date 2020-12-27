توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 27-12-2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع؛ لذلك إليك توقعات الأبراج ليوم الاحد 27 ديسمبر2020، وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

برج الحمل:



مهنيًا: حافظ على صبرك وهدوئك، ولا تترك انفعالاتك تتخذ القرار عنك، تتأرجح بين الحماسة الشديدة والتردّد والشكوك

عاطفيا:ً التعابير التي يستخدمها الشريك تثير الشكوك، وهذا يترك مجالًا أكبر للشك حول حقيقة نياته تجاهك

صحيًا: قد تكون صحتك عرضة لانتكاسة مفاجئة، لكنها عابرة تستعيد بعدها عافيتك ونشاطك

برج الثور:

مهنيًا: تجد حلولًا لكل شيء وتقدم على مبادرات مشكورة وتستوعب الأمور وتصحّحها وتجد الحلول

عاطفيًا: الصدق والشفافية هما عنوان هذا اليوم وكل يوم مع الشريك، وهذا يخلق بينكما أجواء من الراحة والسعادة

صحيًا: قد تشكو وضعًا صحيًا يلازمك منذ مدة، وأنت على يقين أن علاجه الوحيد هو ممارسة الرياضة







برج الجوزاء:

مهنيًا: إذا كان عملك يتطلب منك مجازفة أو يضعك أمام أخطار معينة، فإنني أدعوك إلى الحرص الشديد وإلى تجنّب المتاعب

عاطفيًا: مهما تنوّعت الآراء بينك وبين الشريك، فإنّ الصراحة والشفافية تبقيان الأساس المتين لهذه العلاقة الناجحة

صحيًا: أظهر قدرتك على التحمّل في ما يتعلق بالحمية التي تتبعها، البداية صعبة، لكن النهاية سعيدة





برج السرطان:

مهنيًا: تواجهك صعوبات جمّة هذا اليوم لكنها لن تحدّ من نشاطك المعهود

عاطفيًا: لا يطلب منك الحبيب سوى الثقة به لأنه يحبك ولا يرضى عنك بديلًا، حاول أن تفهم ذلك

صحيًا: أنت صاحب تصميم صلب عندما تقرر الإقدام على أمر ما، وهذا ما برهنته حتى الآن على صعيد اتباع حمية صحية







برج الاسد:

مهنيًا: إحذر غيرة أحد الزملاء، فقد يسببّ لك مشكلة تعوّق إنجاز مهامك

عاطفيًا: السعادة غالبًا ما توفر لك مزيدًا من الراحة، فتفكر على نحو أكثر راحة إلى جانب الشريك

صحيًا: مارس تنفيذ قرارك الذي اتخذته بشأن صحتك، والقاضي بوضع حد للإفراط في الطعام







برج العذراء:

مهنيًا: تميل الى توسيع رقعة نشاطاتك فالمشاريع الكثيرة والنشاط موجود، وبانتظارك أخبار بعيدة تحمل البهجة إليك

عاطفيًا: قد يطرأ تطوّر لم تتوقعه، وأحداث فجائية تحرّك المشاعر وتحثّك على مضاعفة اهتمامك بالشريك

صحيًا: بادر فورًا إلى التخفيف من السهر حتى ساعات متأخرة، واخلد إلى النوم مبكرًا







:برج الميزان

مهنيًا: قد تشكك في نيات بعض الزملاء، وتتخذ بعض الأمور أهمية كبرى بعدما أهملتها في السابق أو تجاهلتها وخصوصًا إذا تعلقت بشراكة معينة

عاطفيًا: كن حاسمًا في بعض الأمور ومتفهمًا في بعضها الآخر، وخصوصًا أن الشريك لا يملك القدرة على مواجهتك بكل الوسائل

صحيًا: إنتبه إلى ضغطك نتيجة العمل المرهق الذي تقوم به يوميًا حتى وقت متأخر







برج العقرب:

تحقيق حاذر التدخل في شؤون الآخرين، قد تعرّض وظيفتك أو مصالحك العامة للخطر والفشل، لكنك تستدرك الأمر سريعًا

عاطفيًا: جاذبيتك تضعك في دائرة الضوء، وقوفك إلى جانب الشريك يزيد اعجابه بك ويعزز الثقة بينكما

صحيًا: قد تسعى للتخلص مما يشغل بالك ويبقيك في حالة قلق وأرق دائمين





برج القوس:

مهنيًا: قد تُتاح لك فرصة النجاح في مجال الإعلام والسياسة والكتابة والصحافة، وتحظى بمفاجأة سارّة وغير متوقّعة

عاطفيًا: قد تتركز عليك أنظار الشريك بسبب غضب تظهره او استياء او عدم رضى عمّا يحصل معك، ثم تهدأ الأمور وتصبح على خير ما يرام

صحيًا: مهما بلغ حجم المشاغل اليومية، يبقى أمامك بعض الوقت لممارسة الرياضة





برج الجدي

مهنيًا: حاول أن تتجنب الجدالات العقيمة، وركّز على المهمّ من أجل إنتاج أفضل، شرط معرفة الوقت المناسب

عاطفيًا: إذا كنت تشعر بأن الاستقرار مع الشريك لم يعد ممكنًا، فبادر إلى البحث عن الأسباب لئلا تصل إلى نتائج وخيمة

صحيًا: يجب معالجة الأمراض التي تظهر فجأة، ولا تتردد في الذهاب إلى الطبيب بسرعة

برج الدلو:

مهنيًا: طموحات يحتاج إلى مزيد من الوقت، فكن صبورًا حتى تضمن تحقيق أهدافك نهائيًا وعلى نحو حاسم

عاطفيًا: تفاهم مع الشريك يظهر لك حقيقته ويكشف أمامك شفافيته وإخلاصه، فتبدو الأمور أكثر وضوحًا

صحيًا: كثرة الضغوط التي تتعرض لها قد تنفجر وتحطم وضعك الصحي، انتبه







برج الحوت:

مهنيًا: النقاشات غير المجدية لن تكون عاملًا إيجابيًا لتبديل بعض الأمور التي تلوح في الأفق

عاطفيًا: اذا كنت تريد تحسين وضعك العاطفي، عليك بذل جهود أكبر لتحقيق الهدف الذي حددته لنفسك

صحيًا: يجب أن يكون الفراش والوسادة مدروسين طبيًا بسبب آلام ظهرك ورقبتك

