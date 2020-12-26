نتنياهو: وفد مغربي سيزور إسرائيل هذا الأسبوع

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن وفدا مغربيا سيزور إسرائيل هذا الأسبوع "لتعزيز العلاقات".





وبحسب قناة "روسيا اليوم"، قال نتنياهو عبر تسجيل فيديو في موقع "تويتر" كشف خلاله عن المحادثات التي أجراها مع العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس الجمعة: "اتفقنا على أن يأتي الوفد المغربي إلى هنا في بداية الأسبوع من أجل المضي قدما في كل شيء".





وأضاف أنه أنهى حديثه مع العاهل المغربي بعبارة "أنا أشعر بأنها بداية لصداقة جميلة"، المقتبسة من فيلم "كازابلانكا" (الدار البيضاء).





وسافر وفد إسرائيلي إلى المغرب يوم الثلاثاء الماضي فيما يخطط الجانبان لإعادة فتح مكتبي اتصال ولتدشين رحلات جوية تجارية مباشرة.





وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن خلال المباحثات الهاتفية التي أجراها الملك محمد السادس ورئيس وزراء إسرائيل، وجّه نتنياهو الدعوة إلى العاهل المغربي لزيارة إسرائيل.





وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي- في بيان، تناقلته وسائل إعلام مغربية- أن نتنياهو قال إن إسرائيل بأكملها متحمسة لإقامة سلام بين البلدين.

وأجرى العاهل المغربي، في وقت سابق، محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد خلالها الأواصر المتينة والخاصة التي تربط الجالية اليهودية من أصل مغربي بالمملكة المغربية.



