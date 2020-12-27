دي قلة أدب .. لميس الحديدي تعلق على مهاجمي منتخب مصر النسائي لكرة القدم

علقت الاعلامية لميس الحديدي على مباراة مصر لمنتخب مصر لكرة القدم من السيدات تحت 20 عامًا حيث جرت المباراة مع المنتخب اللبناني وحقق المنتخب المصري فوزًا أمام نظيره اللبناني، قائلة " القصة ماخلصتش عند الفوز وتحية البنات..ولا قلنا برافو.. بس القصة امتدت لتعليقات سيئة ومزعجة جدًا على التواصل الاجتماعي ".









وعرضت «الحديدي» عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"نموذج من هذه التعليقات قائلة : " أنا مش عارفة الإعداد شال الأسماء ليه من على التعليقات ... الناس دي لازم تتجرس واحد بيقول للبنات أنا مستني اللي هتجيب جون عشان تقلع التيشيرت وتحتفل، وحد تاني بيقول مالهم ومال الكورة يتفرجوا على سي بي سي سفرة، وثالث بيقول جون أقلعي التيشيرت بقى ".









وتابعت : " دي اسمها قلة أدب وكنت عايزة أجرسهم لو مش عايز تتفرج عليهم إنت حر ؟ لو مش شايف ان البنات من حقها تلعب كورة إنت حر؟





لو مش قادر تتحكم في غرائزك أقعد في بيتك وماتلعبش بناتك كورة او اي رياضة عضشان ماتهتزش أعضائها اثناء اللعب فتضايق حضرتك ".









وواصلت : " ده مش تنمر دي قلة أدب وتحرش وعنف في الرسالة الي بتوصلوها في تعليقاتكم ؟ ده مجتمع بيكره الستات أنا مش مقتنعة على الاطلاق أن هذا مجتمع يحترم المرأة بل يتحرش بها ويرى انها طريقة لاشباع الغرائز ودي حقيقة هذا المجتمع الذي لايرى إلا في ذلك ".







