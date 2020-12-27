دي قلة أدب .. لميس الحديدي تعلق على مهاجمي منتخب مصر النسائي لكرة القدم

علقت الاعلامية لميس الحديدي على مباراة مصر لمنتخب مصر لكرة القدم من السيدات تحت 20 عامًا حيث جرت المباراة مع المنتخب اللبناني وحقق المنتخب المصري فوزًا أمام نظيره اللبناني، قائلة " القصة ماخلصتش عند الفوز وتحية البنات..ولا قلنا برافو.. بس القصة امتدت لتعليقات سيئة ومزعجة جدًا على التواصل الاجتماعي ".
وعرضت «الحديدي» عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"نموذج من هذه التعليقات قائلة : " أنا مش عارفة الإعداد شال الأسماء ليه من على التعليقات ... الناس دي لازم تتجرس واحد بيقول للبنات أنا مستني اللي هتجيب جون عشان تقلع التيشيرت وتحتفل، وحد تاني بيقول مالهم ومال الكورة يتفرجوا على سي بي سي سفرة، وثالث بيقول جون أقلعي التيشيرت بقى ".
وتابعت : " دي اسمها قلة أدب وكنت عايزة أجرسهم لو مش عايز تتفرج عليهم إنت حر ؟ لو مش شايف ان البنات من حقها تلعب كورة إنت حر؟
لو مش قادر تتحكم في غرائزك أقعد في بيتك وماتلعبش بناتك كورة او اي رياضة عضشان ماتهتزش أعضائها اثناء اللعب فتضايق حضرتك ".
وواصلت : " ده مش تنمر دي قلة أدب وتحرش وعنف في الرسالة الي بتوصلوها في تعليقاتكم ؟ ده مجتمع بيكره الستات أنا مش مقتنعة على الاطلاق أن هذا مجتمع يحترم المرأة بل يتحرش بها ويرى انها طريقة لاشباع الغرائز ودي حقيقة هذا المجتمع الذي لايرى إلا في ذلك ".
وطالبت المجلس القومي للمرأة بإتخاذ إجراءات ضد المعلقين على صور المنتخب النسائي على التواصل الاجتماعي وابلاغ النيابة قائلة : " البنت هتخاف تجري أو تلعب لانها هتبقى عارفة أن فيه ناس هتتكلم عليها وتطلع عينيها على السوشيال ميديا ".