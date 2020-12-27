محافظ الشرقية: تكثيف الدوريات الأمنية لمنع تواجد أهالي مصابي كورونا أمام المستشفيات

قال الدكتور ممدوح غراب ، محافظ الشرقية ، إن تكدس الأهالى أمام مستشفيات حميات الزقازيق تعود لثقافة بعض الأسر بمرافقة مصابى كورونا على الرغم من منع الزيارات والتواجد أمام المستشفى .





وأضاف " غراب " خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج 90 دقيقة المذاع عبر فضائية المحور، أنه تم التنسيق مع مديريات الأمن بتكثيف الدوريات الأمنية لمنع تواجد الأهالى منعأ لانتقال العدوى بينهم .





وأشار إلى أن المرضى داخل مستشفيات العزل يتواجد معهم الهواتف المحمولة وفى حالة عدم تواجد الهواتف معهم توفر لهم المحافظة ذلك لإطمئنان الأهالى على ذويهم .



