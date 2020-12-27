محافظ الشرقية: تكثيف الدوريات الأمنية لمنع تواجد أهالي مصابي كورونا أمام المستشفيات

قال الدكتور ممدوح غراب ، محافظ الشرقية ، إن تكدس الأهالى أمام مستشفيات حميات الزقازيق تعود لثقافة بعض الأسر بمرافقة مصابى كورونا على الرغم من منع الزيارات والتواجد أمام المستشفى .
وأضاف " غراب " خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج 90 دقيقة المذاع عبر فضائية المحور، أنه تم التنسيق مع مديريات الأمن بتكثيف الدوريات الأمنية لمنع تواجد الأهالى منعأ لانتقال العدوى بينهم .
وأشار إلى أن المرضى داخل مستشفيات العزل يتواجد معهم الهواتف المحمولة وفى حالة عدم تواجد الهواتف معهم توفر لهم المحافظة ذلك لإطمئنان الأهالى على ذويهم .
يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أكد أن جهود المحافظة للتصدي للفساد، جاءت من خلال وضع خطة إستراتيجية محكمة، وإعداد دليل السياسات والإجراءات وعرض مؤشرات لقياس الأداء للتعرف على مدى رضا المواطن عن الخدمة المقدمة له، بالإضافة إلى حصر للقرارات الصادرة ومتابعة تأثيرها لتجفيف منابع الفساد.