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أخبار العالم

ميليشيات موالية لتركيا تنهب محطة مياه وتستولي على أراض في ريف الحسكة شمالي سوريا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:05 م
ميليشيات موالية لتركيا
ميليشيات موالية لتركيا في سوريا
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قسم الخارجي
ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن مجموعات إرهابية تعمل بإمرة قوات الاحتلال التركي، استولت على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، في ناحيتي أبو راسين وتل تمر، في ريف محافظة الحسكة، في إطار سياساتها الإجرامية والقمعية بحق الأهالي، بغية التضييق عليهم، وتهجيرهم من ريف الحسكة الشمالي.

وذكرت مصادر محلية بالحسكة، لوكالة "سانا"، أن مرتزقة الاحتلال التركي التابعين لتنظيمات “السلطان مراد” و”صقور الشمال” و”أحرار الشرقية” و”فرقة المعتصم” الإرهابية استولوا بقوة السلاح على مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية في ناحيتي أبو راسين وتل تمر وأقدموا على زراعتها ومنع أصحابها من الوصول إليها أو الاستفادة منها.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال التركي يتعمد من خلال الاستيلاء على الأراضي ومنع المزارعين من الدخول إليها ونهب محاصيلها في القرى المحتلة بريف الحسكة الشمالي وانتشار الفقر والجوع بين أهالي المنطقة إلى إجبارهم على ترك قراهم وإسكان عوائل مرتزقة الاحتلال من الإرهابيين مكانهم.

وفي سياق متصل لفتت مصادر محلية من منطقة رأس العين المحتلة إلى أن مرتزقة الاحتلال التركي مما تسمى “فرقة الحمزة” الإرهابية أقدموا على سرقة معدات وتجهيزات محطة مياه الشرب في قرية تل حلف ونقلها إلى جهة مجهولة.

ومنذ عدوانها على الأراضي السورية في أكتوبر 2019، أقدمت قوات النظام التركي ومرتزقته على تنفيذ عمليات إجرامية بحق الأهالي ودمرت البنى التحتية والمرافق الخدمية ما أدى إلى تهجير عدد كبير من المدنيين باتجاه مدينتي الحسكة والقامشلي.
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