حبس عصابة سرقت معمل تحاليل بمدينة نصر

قررت جهات التحقيق، حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى ارتكاب جرائم السرقات وأخرها سرقة معمل تحاليل بمدينة نصر.





كلفت جهات التحقيق بالتحرى عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عن الوقائع التى ارتكبها المتهم من قبل.





كانت قد نجحت رجال مباحث القاهرة، فى ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى ارتكاب جرائم السرقات، وكان أخر البلاغات السرقة بتعرض معمل تحاليل بمدينة نصر للسرقة على يد مجهولين تم تحديد الجناة وضبطهم .





وتمت عملية الضبط تحت اشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، وتولت النيابة التحقيق .





وكان المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان قد تمكن من ضبط شخصين ، لهما معلومات جنائية عقب قيامها بسرقة خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالى- هاتف محمول و 2 ماكينة "فيزا كارت" من داخل مقر إحدى معامل التحاليل الطبية - الكائن بدائرة القسم بأسلوب " كسر الباب " ، وضبط بحوزتهما سيارة "ميكروباص" مبلغ بسرقتها المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وكذا مجموعة من (المفاتيح المصطنعة - عتلة حديدية - مفك - مفتاح - ماسورة حديدية).





بمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة بأسلوب " كسر الباب " بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما .





وإعترفا بسرقة السيارة بأسلوب " المفتاح المصطنع" بقصد إستخدامها فى وقائع السرقة ، وتم بارشادهما ضبط مبلغ مالى "من متحصلات الواقعة " - هاتف المحمول - إحدى ماكينات "فيزا كارت" المستولى عليهما ، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية ، وتخلصهما من الخزينة وماكينة الفيزا كارت الثانية بإلقائهما بمحيط سكن أحدهما.





وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل المتاجر بأسلوبى " كسر الباب - المفتاح المصطنع" .





وإعترفا بإرتكابهما واقعة سرقة خزينة حديدية بداخلها (مبلغ مالى - جهاز لاب توب - أدوات إطفاء الحريق) من داخل إحدى الشركات - الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بأسلوب "المفتاح المصطنع" .





وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكنهما، وكذا مبلغ مالى من متحصلات الواقعة ، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المُستولى عليه على متطلباتهما الشخصية ، كما تم بإرشادهما ضبط الخزينة المستولى عليها " تالفة " بمكان التخلص منها.



