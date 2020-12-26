مدينة العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة.. أفلام وثائقية في المنيا

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، حيث قدم قصر ثقافة المنيا عرضا لفيلم وثائقى عن مدينة العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة، أوضح المساحة الإجمالية لمدينة العلمين الجديدة التى تبلغ 49 ألف فدان ويبلغ عدد السكان المُستهدف حوالى 2 مليون نسمة وجاري تنفيذ مرافق المنطقة الشاطئية ومنطقة الإسكان الإجتماعي المميز، وقد تم الإنتهاء من تحويل الطريق الساحلي بطول 38 كم وجار تنفيذ وصلة جنوب مارينا بطول 10كم، والمرحلة الأولى من عدد من الأبراج الشاطئية، والمرحلة الأولي من المدينة التراثية، والمرحلة الأولى من جامعة العلمين للعلوم والتكنولوجيا، والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، وجار تنفيذ وكبارى للمشاة وكباري البوغاز، العديد من عمارات الإسكان المتميز بمنطقة الداون تاون، وأعمال حماية الشواطئ، وقد تم تنفيذ الممشي السياحي على الكورنيش بطول 14 كم.





أما العاصمة الإدارية الجديدة فمن أجل تطوير القاهرة إلى مركز سياسي وثقافي واقتصادي رائد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال بيئة اقتصادية مزدهرة تدعمها الأنشطة الاقتصادية المتنوعة وتحقيق التنمية المستدامة لضمان الحفاظ على الأصول التاريخية والطبيعية المميزة التي تمتلكها القاهرة، وتسهيل المعيشة فيها من خلال بنية تحتية تتميز بالكفاءة ، تم تخصيص مساحة 170 ألف فدان لإنشاء العاصمة الإدارية شرق مدينة القاهرة وذلك لموقعها المتميز وقربها من منطقة قناة السويس والطرق الإقليمية والمحاور الرئيسية ويبلغ عدد السكان المستهدف خلال المرحلة الأولى بمسطح 10.5 ألف فدان حوالى 5 ملايين نسمة بالإضافة إلى عدد 40 إلى 50 ألف موظف حكومي يتم نقلهم بالمقرات الجديدة، مع التخطيط لزيادة الطاقة الإستيعابية إلى 100 ألف موظف بعد الثلاثة أعوام الأولى.





وواصل القصر فعاليات ورشة التدريب على العزف على الآلات الوترية تدريب الفنان صلاح حسنى، بينما قدمت مكتبة قلوصنا الثقافية محاضرة تثقيفية بعنوان "عن دور الثقافة فى التنميه الشاملة" حاضرها مجدى عياد وتحدث عن خطورة دورها في تحريك وتوجيه وتطوير المجتمع فهي الرافعة الرافدة والمحركة والموجهة والمنظمة لإنتاج وإعادة إنتاج الحياة المادية والفكرية في المجتمع على طريق التنمية البشرية .



