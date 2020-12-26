إصابة عمرو الدسوقي بفيروس كورونا

أعلن الإعلامى أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية عن إصابة عمرو الدسوقى، نجم النادى المصري السابق، والمحلل بقناة أون تايم سبورت بفيروس كورونا.





وفي سياق متصل، تعرض الإعلامي سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق إلى الإصابة بفيروس كورونا ويخضع فى الوقت الراهن إلى العزل لتلقي العلاج. المنزليلتلقي





وتلقى الإعلامى سيف زاهر عضو اتحاد الكرة السابق العديد من الإتصالات من جانب محبيه للإطمئنان على الحالة الصحية.





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يذكر أن الإعلامى سيف زاهر كان ضمن أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة الذى تقدم باستقالته عقب خسارة منتخب مصر الوطنى أمام جنوب إفريقيا في بطولة أمم إفريقيا للكبار التي أقيمت فى صيف العام الماضي.