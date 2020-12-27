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حوادث

تجديد حبس عصابة سرقة هواتف المواطنين في البساتين

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:02 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، تجديد حبس  عناصر تشكيل عصابي، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص في ارتكاب وقائع سرقة الهواتف بحي البساتين.

وكانت قد قررت جهات التحقيق، حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 أيام على التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص في ارتكاب وقائع سرقة الهواتف بحي البساتين.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عنهما.

تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الهواتف بحي البساتين، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم السرقات. 

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين قيام عاطلَين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بالقاهرة بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية، وأنهما وراء ارتكاب العديد من وقائع السرقة. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"  والمستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة. 

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب ٣ حوادث سرقة بذات الأسلوب باستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهما، وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنهما. 

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، واتُخذت الإجراءات القانونية. 
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