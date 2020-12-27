خبير: الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري ترجمة لجهود الدولة

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادى، إن الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري، ترجمة للجهود التى بذلتها الدولة، من خلال تطبيقها للسياسات المالية والنقدية الناجحة ضمن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأكد أبو زيد خلال مداخلة هاتفية مع "أكسترا نيوز"، أن برنامج الاصلاح الاقتصادى اعاد الاقتصاد المصرى للمسار الصحيح، من خلال تنمية موارد الدولة، وضبط المالية العامة وضخ استثمارات كبيرة فى العديد من القطاعات الاقتصادية الهامة.





وتابع أبو زيد، جهود الدولة السابق الاشارة لها ساهمت فى تحقيق مؤشرات إيجابية فى النمو الاقتصادى، وتراجع نسبة الدين العام، وتراجع العجز الكلى.





وأشار الخبير الاقتصادى، إلى حجم المشاريع القومية وفرت ملايين فرص العمل، نتج عنها انخفاض معدل البطالة.