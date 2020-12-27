برلمانية: التنوع تحت قبة البرلمان يعبر عن سياسة بمفهوم جديد

أشادت د. غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتمثيل البرلمان الحالي، موضحة أنه يعبر عن كافة الفئات المجتمعية والسياسية الممثلة لكافة الأفكار الأيديولوجية، مضيفة أن مجلس النواب الحالي يعبر عن مصر الحديثة و عن سياسية برلمانية بمفهوم جديد.





وأشارت غادة في تصريحات خاصةً أن وصول الشباب للبرلمان مسئولية كبيرة، مضيفة "لا شك أن التكليف تشريف لكنه يجب أن يعقبه العمل والشباب سيكونون على قدر التحدي والمسئولية التي اوكلت لهم.





وأوضحت عضو تنسيقية الاحزاب و السياسيين ان تمكين الشباب الام تحول الى افعال و ليس مجرد اقوال، موضحة أن تمثيل الشباب كيف وليس مجرد "كم" فئوي، " تمثيل الشياب ليس ديكور وإنما سيكون لهم دور حقيقي تحت قبة البرلمان".





يستقبل مجلس النواب اليوم النواب المنتخبين على المقاعد الفردية وعلى مدار (3) ايام باجراءات احترازية ووقائية كاملة حرصا على سلامة النواب وفقا لجدول محدد سلفا" الاحد 27 ديسمبر سيتم استقبال نواب (5) محافظات هي:القاهرة ،الجيزة،القليوبية ، الاسكندرية ، مرسى مطروح باجمالي عدد 90 نائبا.





و يوم الاثنين 28 ديسمبر سيتم استقبال نواب (10) محافظات هي بورسعيد، الاسماعيلية ، السويس ، الشرقية ،الدقهلية ،دمياط ،الغربية ،المنوفية ، البحيرة ،كفر الشيخ باجمالي عدد 108 نائبا.





اما الثلاثاء 29 ديسمبر فيتم استقبال نواب (12) محافظة هيالفيوم، بني سويف، المنيا ،اسيوط ، سوهاج ،قنا ، الاقصر ، اسوان ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناءباجمالي عدد 86 نائبا.





و دعت الامانة العامة برئاسة المستشار محمود فوزي النواب المعنيون للحضور بالبهو الفرعوني للمجلس في اليوم المحدد وذلك لاستلام بطاقات العضوية والحقائب البرلمانية ، وكذلك الصالون الخاص بقاعة 25 يناير لاجراء اللقاءات التليفزيونية والصحفية اللازمة لمن يرغب من حضراتكم .





وتسلم نواب البرلمان عن تنسيقية شباب الاحزاب كارنيهات العضوية حيث حرص نواب التنسيقية على الحضور بشكل جماعي لاستخراج كارنيه المجلس، وذلك بعدما تقدموا بطلب إلي أمانة مجلس النواب بقيادة المستشار محمود فوزي، والتي رأت عدم وجود مانع من حضورهم بشكل جماعي وإنهاء إجراءات استخراج الكارنيهات، لاسيما وأنهم نواب عن قائمة من أجل مصر نواب القائمة الذين قاموا باستخراج الكارنيهات خلال الأيام الماضية.





ويأتى ذلك وسط استعدادات واجرءات احترازية مشددة تقوم بها الأمانة العامة للبرلمان برئاسة المستشار محمود فوزى، وذلك لمواجهة فيروس كورونا





ويذكر أن 230 نائب من إجمالي 284 نائب ممثلين عن القوائم الأربعة لقطاع القاهرة والصعيد والدلتا والجيزة انهو إجراءات إستخراج كارنيهات عضوية مجلس النواب ، حيث أنهي فى اليوم الأول 75 نائب عن قائمة القاهرة ووسط الدلتا أوراقهم وإستلام أوراق العضوية من إجمالي 100 نائب ، واليوم الثاني أنهي 90 نائب عن قائمة الجيزة والصعيد أوراق عضويتهم فى البرلمان من إجمالي 100 نائب ، واليوم الثالث والأخير المخصص لنواب قائمتي وسط وشمال الدلتا أنهي 65 نائب أوراقهم من إجمالي 85 نائب .