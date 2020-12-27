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حوادث

تجديد حبس عصابة سرقة الشقق السكنية في مدينة نصر

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:00 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قرّر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس مسجلين خطر، 15 يومًا على التحقيقات، لاتهامهما بتكوين عصابة تخصصت فى سرقة الشقق السكنية بمدينة نصر.

وكانت قد قررت جهات التحقيق، حبس مسجلين خطر، 4 أيام على التحقيقات، لاتهامهما بتكوين عصابة تخصصت فى سرقة الشقق السكنية بمدينة نصر.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عنهما.

ونجح فى ضربة موجعة لعصابات سرقة الشقق بمدينة نصر رجال الأمن بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة فى الإيقاع بمسجلين خطر سرقا العديد من الشقق بالقاهرة والجيزة ، وتبين أنهما وراء العديد من بلاغات السرقات.

وكان المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث قسم تانى مدينة نصر قد تمكّن من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب والمفتاح المصطنع .

وبمناقشتهم تبين أن المتهمين نقاش وميكانيكي "مسجلات خطر" وتبين قيامهما بالسرقة من مناطق مختلفة.

وتبين أن المسروقات عبارة عن ١٤ ألف جنيه ، وخزينة حديدية بداخلها 18 ألف جنيه وجهاز لاب توب، و 3 كراتين بداخلها أدوات إطفاء حريق من داخل شركة بمدينة نصر، و٢٣ غويشة من داخل مسكن بمدينة نصر ومبلغ مالى 7000 جنية من داخل معمل تحاليل بالجيزة  ، و٩ آلاف جنيه من داخل شركة بالجيزة و٦ آلاف جنيه من داخل شركة بمدينة نصر، و٧ آلاف جنيه، وجهاز d v r  من داخل شركة بالجيزة.

وأمام رجال المباحث اعترف المتهمان بجميع الوقائع، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق التى أصدرت قرارها المتقدم.
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